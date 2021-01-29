Mustafa Şentop, AYM Başkanı Salih Murat ile görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve beraberindeki heyeti kabul etti.
GÜNDEM 29.01.2021, 10:21
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TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Şentop, kabulde, “Salgın dönemi sona erdikten sonra muhtemelen her ülke gerçek dostlarını ve gerçekte dost olmayanları birbirinden ayırma imkanına sahip olacak. Türkiye-Kuzey Makedonya dostluğunun bu sürecin sonunda gerçek bir dostluk olduğunu hep beraber göreceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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