Mustafa Sarıgül'ün partisi ne zaman açılacak? Tarih değişti

Türkiye Değişim Hareketi Partisini kurmaya hazırlanan Mustafa Sarıgül daha önce tabelasını 4 Ocak'ta asacağını duyurmuştu. Ancak bu tarih öne çekildi. Yeni parti 20 Aralık 2020'de kurulacak.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre: Genel merkezi Beysukent'te olacak, partinin sloganı "Çare değişim, çare Sarıgül" olacak.

