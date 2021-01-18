Mustafa Sarıgül'e şok! El konuldu
Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül'ün lüks makam aracına el konuldu.
GÜNDEM 18.01.2021, 20:06
Bir süre önce Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül'ün mallarına, bir iş insanına borcu olduğu gerekçesiyle el konulurken, son olarak AUDI marka lüks makam aracına el konuldu ve aracı bağlandı.
İstanbul 4'üncü İcra Dairesi, Sarıgül'ün akaryakıt istasyonları sahibi Mustafa Turan'a 4 milyon 117 bin TL borçlu olduğu ve borçlarını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatılmasına karar vermişti.
Sarıgül'ün İstanbul ve Ankara'daki arsaları, daire ve otomobilleri bu karar çerçevesinde icralık olurken, Sarıgül'ün aynı zamanda Hüseyin Avni Sipahi'ye de borçlu olduğu kaydedildi.
Sarıgül’ün, icra kararı alınan AUDİ marka otomobili için bugün bağlama kararı alındı.
İstanbul 4'üncü İcra Dairesi, Sarıgül'ün akaryakıt istasyonları sahibi Mustafa Turan'a 4 milyon 117 bin TL borçlu olduğu ve borçlarını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatılmasına karar vermişti.
Sarıgül'ün İstanbul ve Ankara'daki arsaları, daire ve otomobilleri bu karar çerçevesinde icralık olurken, Sarıgül'ün aynı zamanda Hüseyin Avni Sipahi'ye de borçlu olduğu kaydedildi.
Sarıgül’ün, icra kararı alınan AUDİ marka otomobili için bugün bağlama kararı alındı.
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