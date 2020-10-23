Mustafa Sarıgül parti kuruyor! İlk il başkanı belli oldu

CHP’den 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde istifa ettiğini duyuran Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi’ni siyasi bir partiye dönüştürmek için çalışmalarını hızlandırdı.



Mustafa Sarıgül, partisinin ilk il başkanını da atadı. Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı görevlendirdi. Polat sosyal medya hesabından Mustafa Sarıgül'e teşekkür ederek şu paylaşımı yaptı:

“Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin.”



