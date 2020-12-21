Mustafa Sarıgül, genel başkan seçildi

Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Merkez binasının açılışı için tören düzenlendi. Çankaya Beysukent'te bulunan parti genel merkezinin açılışına, Mustafa Sarıgül ile partililer katıldı. Açılışın ardından yapılan oylamada Mustafa Sarıgül, 50 kişiden oluşan kurucular kurulu tarafından genel başkan olarak seçildi.

Açılışın ardından Sarıgül ve beraberindekiler, Anıtkabir'e geçti. Aslanlı yoldan yürüyerek, Atatürk mozolesine çelenk bırakan Sarıgül ve partililer, İstiklal Marşı okuyarak, saygı duruşunda bulundu.

