Mustafa Mente, Gelecek Partisi'nin 1 Kasım 2020'de gerçekleştirdiği 1. Olağan Kongresi sonrasında İletişim Başkanı olarak görev aldı. Partinin kurucuları arasından yer alan Mustafa Mente, çeşitli STK'lar da yöneticilik görevlerinde bulundu. Mustafa Mente'nin hayatı, kariyeri zaman zaman internette aramalara konu oluyor. Peki, Mustafa Mente kimdir? Mustafa Mente kaç yaşındadır? Mustafa Mente nerelidir? sorularının cevapları Mustafa Mente kimdir biyografi içeriğimizde bulabilirsiniz...



1975 yılında Adıyaman'da doğan Mustafa Mente, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Çalışma hayatına Bayındır Holding’de başladı. 2000 – 2005 yılları arasında TÜSİAD- Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nde çalıştı.

Kariyerine tekstil ve hazır giyim sektöründe Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nde Genel Sekreter ve 2 yıl süreyle de Hey Tekstil A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti.

2009-2012 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu.

2012-2013 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri merkezli J.E Austin Associates şirketinde Yatırım Danışmanı, 2013-2014 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde Genel Sekreter görevlerinde bulundu.

Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini geliştirmekten sorumlu olan DEİK- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda 2015-2017 arasında Genel Sekreter olarak çalıştı.

Özel sektörde girişimci olarak çalışan Mente, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bahçeşehir Üniversitesi’nden Executive MBA derecesine sahip olan Mente, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

