Mustafa Kurdaş, Milli Gazete'nin ifşası hakkında konuştu

Milli Gazete'nin bugünkü birinci sayfasında yer alan sansür ilanı kamuoyunda ses getirmeye devam ediyor. "Bu bir sansür girişimi" başlığı ile sürmanşetten duyurulan ve 3. sayfada yer alan ilana ilişkin Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, önemli açıklamalarda bulundu. TV5'te yayımlanan 4. Güç adlı programın konuğu olan Mustafa Kurdaş, "Kamu yararını kendi menfaatimizin önünde tuttuk" dedi.

İlanla ilgili olarak açıklamada bulunan Mustafa Kurdaş, "Sosyal medya hesapları ve internet siteleri Milli Gazete'nin dik duruşu ile ilgili yorumlar ve tahliller yapmaya devam ediyor. İletişim Fakültelerinde irdelenmesi gereken bir sansür metodu olarak ders kitaplarına girebilecek bir konu. Biz herhangi bir markaya bir tavır alalım diye böyle bir yayım yapmadık. Biz kamu yararını kendi menfaatimizden daha kıymetli bulduk. Bu bir ifşa değildir. Bu bir kamu yararını kendi yararından daha öncelikli tutmaktır. Burada kamunun 100 milyon TL'sini ilgilendiren bir haberle ilgili bir konu söz konusu. Bu nedenle bugün Milli Gazete'nin 3. sayfasındaki reklam rezervasyonuyla kamu yararı yeniden hatırlattık. Gazetecilik refleksi ve duygusu devam eden meslektaşlarımızın bu konuyla ilgilenmesinin sebebi budur." diye konuştu.İlginizi çekebilir: Ucuz ette hileli satış

Milli Gazete'nin özel haber ve fikr-i takip haberciliğinde örnek olduğunu söyleyen Mustafa Kurdaş, "Milli Gazete olarak özellikle tarım bakanlığındaki gelişmeleri, çiftçilerimizin haklarını, tarım ülkesi olan ülkemizin bugün saman dahi ithal eden bir ülke haline düşürülmesi konularını işliyoruz. Birçok konuda mahkemelik de olduk. Sayın Mehdi Eker döneminde de Sayın Faruk Çelik döneminde de çeşitli davalar açıldı. Türkiye'de medyanın büyük çoğunluğu iktidarın kontrolünde ve güdümündedir. İktidarın yanlışlarını örtbas etme refleksini göstermektedir. Kamu yararını güden, sorgulayan ve yayıncılık denetimi yapan kuruluş yok desek yeridir. Milli Gazete bu değerleri hakkıyla yerine getirme gayreti içinde." şeklinde konuştu.

