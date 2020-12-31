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Mustafa Kurdaş, Milli Gazete'nin BİM ifşası hakkında konuştu

Milli Gazete bugünkü BİM ifşası kamuoyunun gündeminde büyük yankı uyandırdı. Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

GÜNDEM 31.12.2020, 17:18
Mustafa Kurdaş, Milli Gazete'nin BİM ifşası hakkında konuştu
Milli Gazete'nin bugünkü birinci sayfasında yer alan sansür ilanı kamuoyunda ses getirmeye devam ediyor. "Bu bir sansür girişimi" başlığı ile sürmanşetten duyurulan ve 3. sayfada yer alan BİM ifşasına ilişkin Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, önemli açıklamalarda bulundu. TV5'te yayımlanan 4. Güç adlı programın konuğu olan Mustafa Kurdaş, "Kamu yararını kendi menfaatimizin önünde tuttuk" dedi.
İlanla ilgili olarak açıklamada bulunan Mustafa Kurdaş, "Sosyal medya hesapları ve internet siteleri Milli Gazete'nin dik duruşu ile ilgili yorumlar ve tahliller yapmaya devam ediyor. İletişim Fakültelerinde irdelenmesi gereken bir sansür metodu olarak ders kitaplarına girebilecek bir konu. Biz herhangi bir markaya bir tavır alalım diye böyle bir yayım yapmadık. Biz kamu yararını kendi menfaatimizden daha kıymetli bulduk. Bu bir ifşa değildir. Bu bir kamu yararını kendi yararından daha öncelikli tutmaktır. Burada kamunun 100 milyon TL'sini ilgilendiren bir haberle ilgili bir konu söz konusu. Bu nedenle bugün Milli Gazete'nin 3. sayfasındaki reklam rezervasyonuyla kamu yararı yeniden hatırlattık. Gazetecilik refleksi ve duygusu devam eden meslektaşlarımızın bu konuyla ilgilenmesinin sebebi budur." diye konuştu.İlginizi çekebilir: Ucuz ette hileli satış
Milli Gazete'nin özel haber ve fikr-i takip haberciliğinde örnek olduğunu söyleyen Mustafa Kurdaş, "Milli Gazete olarak özellikle tarım bakanlığındaki gelişmeleri, çiftçilerimizin haklarını, tarım ülkesi olan ülkemizin bugün saman dahi ithal eden bir ülke haline düşürülmesi konularını işliyoruz. Birçok konuda mahkemelik de olduk. Sayın Mehdi Eker döneminde de Sayın Faruk Çelik döneminde de çeşitli davalar açıldı. Türkiye'de medyanın büyük çoğunluğu iktidarın kontrolünde ve güdümündedir. İktidarın yanlışlarını örtbas etme refleksini göstermektedir. Kamu yararını güden, sorgulayan ve yayıncılık denetimi yapan kuruluş yok desek yeridir. Milli Gazete bu değerleri hakkıyla yerine getirme gayreti içinde." şeklinde konuştu.
İfşaya konu olan haberlerle ilgili bilgi veren Mustafa Kurdaş, “2017-2019 yılları arasında Tarım Bakanlığı aslında güzel bir iş yapmıştır. Bakanlık vatandaş eti ucuz fiyattan temin edebilsin diye et arzında bulunmak üzere zincir marketler üzerinden bir çalışma başlatmıştı. Fakat zincir marketlerin bir kısmı bu etlerin satışını yapmadı. Yani bu hileli satış yöntemi dolayısıyla kamunun 100 milyon TL’lik bir zarara uğraması söz konusu. Biz de bunu dile getiren bir haber yaptık. Hatta tarım bakanlığı söz konusu olayla ilgili soruşturma açtı. Bunun da haberini yaptık. Nihayetinde biz halkın ve kamunun yararını gütme konusunda bir haber yaptık. İster Milli Gazete’ye reklam versin ya da vermesin bütün haberlerimizde hiçbir markanın ismini zikretmedik. Markalara zarar verme niyetinde değiliz. Yaklaşık bir ay önce ilgili marka reklam birimimizi arayarak haberlerin kaldırılmasını istiyor. Konu bize ulaşınca kamu yararını güden ve belgeli olan bu haberi kaldırmadık. Bize ilan veriyor diye, haberi kaldıracak değiliz” ifadelerini kullandı.
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