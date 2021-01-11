Mustafa Küçük dâr-ı bekaya uğurlandı

10 yılı aşkın bir süredir kanserle mücadele eden Mustafa Küçük, dün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ünye Hızarbaşı Mahallesi Günnük Aile Kabristanlığı’na defnedildi.

Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şubesi eski Başkanlarından, bürokrat ve öğretmen Mustafa Küçük rahmeti Rahman’a kavuştu. Gençlere yönelik çalışmalara büyük önem veren Mustafa Küçük, Milli Görüş mücadelesine verdiği büyük hizmetlerle ön plana çıkmıştı. 10 yılı aşkın bir süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz gün vefat eden merhum Mustafa Küçük için memleketi Ordu’da bir cenaze namazı düzenlendi. Merhum Mustafa Küçük, dün ikindi namazına müteakiben Ünye Hızarbaşı Mahallesi Günnük Aile Kabristanlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından yine aynı mezarlığa defnedildi. Milli Gazete Ailesi olarak merhum Mustafa Küçük’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ederiz.

