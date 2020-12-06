Mustafa İzzet Efendi’nin hayatı ve eserleri kitap oldu

"Ayasofya’nın Nişânesi - Kazasker Mustafa İzzet” adlı eserde,19. yüzyılın hat ve musiki üstatlarından olan ve Ayasofya Camii’nin meşhur levhalarını yazan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin hayat hikâyesi ve eserleri okuyucuyla buluşuyor. Kuveyt Türk’ün gelecek nesillere kaynak kitap bırakma amacıyla hazırladığı esere internet ortamından da ulaşmak mümkün.



380 sayfalık “Ayasofya’nın Nişânesi - Kazasker Mustafa İzzet” kitabı araştırmacı-yazar Murat Özer tarafından kaleme alındı. Kitapta, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin, Washington Anıtı’ndaki mermer kitabeden İstanbul’un sivil ve askerî mimarî yapılarındaki eşsiz kitabelerine, dünyadaki ünlü koleksiyonerlerde bulunan yüzlerce hat eserinden miras bıraktığı musiki eserlerine kadar kültür ve sanat dünyamıza bıraktığı önemli eserlerine yer veriliyor.



Kitapla ilgili değerlendirme yapan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Hat sanatına getirdiği özgün yorumla öncü bir isim haline gelen Kazasker Mustafa İzzet Efendi, aynı zamanda musiki alanında önemli eserlere imza atmış büyük bir sanatkârdır. Bununla birlikte kıymetli bir âlim ve birkaç Osmanlı sultanıyla yakından çalışmış saygıdeğer bir devlet adamıdır. Hatlarıyla Ayasofya’ya âdeta İslam’ın mührünü nakşeden büyük hattatımızı rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Kazasker Mustafa İzzet’in eşsiz dünyasını okuyucularıyla buluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duymaktayız. 10 yıllık bir araştırmayla eseri kaleme alan Murat Özer Bey’e ve eserde emeği geçenlere teşekkür eder, bu müstesna esere Kuveyt Türk’ün internet sitesinden e-kitap formatında erişilebileceği bilgisini tüm kitapseverlerle paylaşmaktan memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.

