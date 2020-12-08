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Mustafa Destici'den bütçe konuşması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile konuştu.

GÜNDEM 08.12.2020, 09:48
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Mustafa Destici'den bütçe konuşması
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pandemi sürecinin bize öğrettiği en önemli şey, tarım ve hayvancılığın, bir ülkenin ve milletin hayatını devam ettirebilmesi için en stratejik sektör olduğudur." dedi. 
Destici, TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmada, Meclis'te temsil edilen her siyasi partinin yeri geldiğinde konuşmalarını arzu ettiğini, desteklediğini söyledi. 
Yaklaşık bir saattir grup başkanvekillerinin birbirlerine karşı güzellemelerini dinlediklerini, bu sürenin Meclis'te temsil edilen diğer siyasi partilere verilmesi halinde demokrasi adına katkı sağlanmış olacağını düşündüğünü belirten Destici, şunları kaydetti:
"Burada şunu da hatırlatmak isterim ki grubu bulunan siyasi partiler nasıl farklı görülüyorsa, bir de seçime katılmaya hak kazanmış partiler ve sadece kuruluşu yapılmış partiler var. Türkiye'de şu anda 102 parti var ama seçime katılan sadece 15 siyasi parti var. Siyasi partilerin bu anlamda değerlendirilmesini arzu ediyorum. Lakin terör örgütünün siyasi uzantılığında inat eden HDP'nin, terör örgütünün sözcülüğünü yaptığı yetmezmiş gibi başka terör örgütlerinin sözcülerini de Meclis'e taşıyarak, paravan partiler kurarak onları da normal siyasi parti gibi gösterip bizimle eşitlemeye kalkıp söz hakkı talebini de maraza çıkarmak olarak değerlendiriyorum."
Mustafa Destici, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, terörü yok ederek bir anlamda HDP'lileri de kurtaracağını söyledi. 
"Türkiye'de terör bittiğinde inşallah sizler de özgürleşeceksiniz" diyen Destici, "Bu sayede hem Türkiye'nin bir partisi olacaksınız hem de milletin değerlerini sahipleneceksiniz. Hiçbirinizle şahsi bir problemimiz yok. Problemimiz devlet adına, millet adına, şehitlerimiz adınadır. Gelin bu yanlışınızdan vazgeçin. Terörü lanetleyin, PKK'yı lanetleyin, Türkiye'nin birliğine, kardeşliğine katkı verin diyorum." ifadelerini kullandı. 
Destici, Türkiye'de Kürt sorununun olmadığını, terör ve teröristler sorununun var olduğunu belirtti. 
Mustafa Destici, her bütçe gibi bu bütçenin de bir tahminlemeden ibaret olduğunu, bu tahminlerin de yıl sonu geldiğinde tutup tutmadığının görülebileceğini söyledi.
Bütçenin esas işlevinin, kaynakların ülke kalkınmasına harcanması olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:
"Gelirlerin milli gelirleri artırıcı yatırımlara ve geri dönüşü olan, katma değer sağlayan yerlere harcanmasıdır önemli olan. Milletin parasının harcanmasında kendi işletmemizin, kendi evimizin harcamalarındaki duyarlılığı göstererek hareket etmeliyiz. Bu duyarlılığı beklediğimizi belirtmek istiyorum. 2021 bütçesinde aslan payı eğitime ayrılmıştır. Bir eğitimci olarak bundan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Çünkü her şeyin başı eğitimdir. Bütçedeki bir başka önemli pay ise Sağlık Bakanlığına aittir. Bu da çok doğrudur. Şu an dünya pandemi ile mücadele etmektedir. Bizim ülkemizde pandemi ile mücadelede başarılı bir süreç geçirilmektedir. Bazı arkadaşların pandemi konusunda bu kadar başarıyı görmezden gelip, bir başarısızlık tablosu varmış gibi sunumları da anlaşılmamaktadır.
Pandemi sürecinin bize öğrettiği en önemli şey, tarım ve hayvancılığın, bir ülkenin ve milletin hayatını devam ettirebilmesi için en stratejik sektör olduğudur. Anadolu'da 'Aşa dökülen yağın zararı olmaz' denir. Bu özdeyiş tam da tarım ve hayvancılık için söylenmiştir. Bazı yerdeki zararlar kar hanesine yazılır. Onun için, tarıma, çiftçiye, hayvancılık yapana verilen desteğin hiçbir zaman zarar olarak görülmemesi gerekir. Bundan 40 sene önce destek diye bir şey var mıydı? Eksikler yok mu? Var. Ama yapılanı da takdir edelim. Bir çiftçi olarak bunları söylüyorum."   
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