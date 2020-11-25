Mustafa Destici'den Bülent Arınç'a Kavala ve Demirtaş tepkisi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Bülent Arınç'a tepki gösterdi. Mustafa Destici, "Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek, model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye yakışmamıştır." ifadesini kullandı.

Destici, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili sözlerinden dolayı özür dilemesi gerektiğini savundu.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şunları söyledi:

"Bu bir ihanet değilse, gaflet. Ve milletten özür dilemesi lazım. Bunun başka yolu yok. Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek, model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye yakışmamıştır. Aynı şey Osman Kavala için de geçerli. Osman Kavala durup dururken mi tutuklanmıştır? Türkiye bir gezi hadisesi yaşamamış mıdır? Gezi hadisesinin amacının iktidarı sokak yoluyla değiştirmek olduğunu görmedik mi biz?"



Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı konuşmada sarfettiği "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" sözlerini de eleştirerek, "Onun da öğretmenlere bir özür borcu olduğunu ifade ediyorum. Öğretmenler bilim sahibi insanlardır. Siyasi tercihlerini günlük politikalara göre belirlemezler, ekonomik çıkarlarına göre de belirlemezler. Onların siyasi tercihlerine saygı duymak bizim vazifemizdir." ifadelerini kullandı.

