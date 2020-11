Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu.

" Azerbaycan, Ermenistan’ı fethedebilirdi"

"Azerbaycan askeri ile birlikte, milli ordusu ile birlikte Ermenistan’ı fethedebilirdi" diyen Destici, "Azerbaycan’a ait Karabağ bölgesindeki topraklar, vatan toprakları bundan yaklaşık 30 sene önce Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Bu işgal sırasında binlerce Azerbaycan Türkü soykırıma tabi tutularak katledildi, şehit edildi. Azerbaycan’ın toprağının beşte biri, yani yüzde 20’si işgal edilmiş. 30 yıl boyunca Azerbaycan oyalandı. Minsk Grubu, Birleşmiş Milletler, 30 yıl boyunca bir çözüm üretilemedi. Ermenistan’ın işgali ortadan kaldırılamadı. Buna rağmen Azerbaycan yine sabırla bekledi. 30 sene sonra Ermenistan bir kere daha saldırmaya başladı ama unuttuğu bir şey vardı. Artık ne Azerbaycan 90’lardaki Azerbaycan’dı ne de Türkiye 90’lardaki Türkiye idi. Neticede karşılığını öyle bir aldı ki, işgal edilmiş toprakların önemli bir kısmı kurtarıldı. Müdahale edilmesi, ateşkes sağlanmasa, masaya oturulmasa işgal edilmiş bütün topraklarla birlikte Azerbaycan askeri ile birlikte, milli ordusu ile birlikte Ermenistan’ı fethedebilirdi. Bu güce ve bu kudrete sahip" açıklamasında bulundu.

"Meclisin bu yanlıştan bir an önce kurtulması sağlanmalı"

Gurubu olmayan siyasi partilere mecliste daha çok söz hakkı tanınması gerektiğini belirten Destici, "Dün bununla ilgili TBMM’de Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Gruplar adına konuşmalar yapıldı. Gönlümüz isterdi ki biz de konuşalım. Duygularımızı düşüncelerimizi ifade edelim. Maalesef buna fırsat bulamadık. Sadece grubu olan partiler konuşturuldu ve meclis artık öyle bir noktaya geldi ki özellikle meclisin işlevinin azaldığını ifade eden guruplara söylüyorum. Kendileri bizzat bunun aletidirler. Bir konu ile ilgili gelen bir kanun teklifi olsun, tezkere olsun, başka önergeler olsun gruplar adına hepsi konuşuyorlar. Dünde grup adına bu tezkere hakkında hepsi 20 dakika konuştu bütün gruplar. Sonra şahısları adına iki kişi konuşuyor, onları da birisini AKP, birisini CHP konuşuyor. Bari bunu da grubu olmayan iki siyasi parti konuşsun. Bu da yetmiyor her arada grup başkanları istedikleri anlarda söz alıyorlar, konuşuyorlar. Bence meclisin bu yanlıştan bir an önce kurtulması ve gündemle ilgili konuşmuyorsa sözcünün uyarılması ve gündemle ilgili konuşması sağlanmalıdır. Özellikle grubu olmayan siyasi partilere de mutlaka ve mutlaka her önerge ve her kanun teklifinde, bugünkü özellikle tezkere konularında söz verilmesinin demokrasi açısından, milli iradenin tecelli etmesi açısından çok önemli gördüğümüzü buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

"Türkiye’yi bu darbe anayasasından birlikte kurtaralım"

Anayasa değişikliği hakkında da konuşan Destici, "Yeni bir anayasa isteniyorsa ki biz Büyük Birlik Partisi olarak başından itibaren ifade ediyoruz ve söylüyoruz. Türkiye’nin bu anayasasından kurtulması lazım. Bu darbe anayasasının ürünü olan siyasi partiler yasasından ve seçim kanunundan kurtulması lazım. Gelin bunları yapalım. Bırakın HDP’yi geriye kalan partilerimiz birlikte oturup, bunu gelin birlikte yapalım. Türkiye’yi bu darbe anayasasından birlikte kurtaralım. Orada herkes kendi parti çıkarını ya da siyasi çıkarını bir kenara bıraksın. Milletin çıkarını ortaya koyarak bunu birlikte yapalım. Biz başından beri BBP olarak bunu söyledik ve söylemeye de devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.