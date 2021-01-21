Mustafa Destici: HDP’yi bir siyasi parti olarak görmüyorum

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gaziler ve Şehitler Vakfı Başkanı Lokman Aylar’ı partisinin genel merkezinde ağırladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “PKK’nın uzantısı olan HDP’yi bir siyasi parti olarak görmüyorum. Onların milletvekilini vekil olarak görmüyorum. HDP’nin hala varlığını devam ettiriyor olması, siyasi parti olarak yoluna yürüyor olması da kabul edilebilir bir durum değildir.” dedi.



Mustafa Destici, şunları konuştu:



HDP’yi bir siyasi parti olarak kabul etmediğini hatırlatan Destici şöyle devam etti:



“Eğer teröre ve şiddete bulaşıyorsa 40 yıllık bir süreçte Türkiye’nin kanını emen, Türkiye'nin geleceğini mahveden ve binlerce şehidimizin kanında eli olan PKK terör örgütüyle ilişkisi çok açık ve gün gibi ortadaysa bunu hiç çekinmeden Meclis kürsüsünden hadsizce, pervasızca dile getirilebiliyorsa elbette ki BBP olarak bunu hiçbir zaman normal görmedik, kabul etmedik. TBMM de dahil her yerde tavrımızı çok net koyduk. HDP’nin PKK’yla ilintisi belli ola ola Mecliste yer almasını asla kabul etmiyorum.”

“4 Meclis başkanvekili var, bir tanesi HDP’den. Ben onların yönettiği oturumlara katılmıyorum. PKK’nın uzantısı olan HDP’yi bir siyasi parti olarak görmüyorum. Onların milletvekilini vekil olarak görmüyorum. HDP’nin hala varlığını devam ettiriyor olması, siyasi parti olarak yoluna yürüyor olması da kabul edilebilir bir durum değildir. Sadece vicdani olarak ya da bizim düşüncemiz bunu söylemiyor, anayasamız da bunu söylüyor. Mevcut siyasi parti yasamız da bunu söylüyor, kanunlarımız da bunu söylüyor. Bütün hal böyleyken neden hala siyasi parti olarak varlığını devam ettiriyor. Bunlar asla iyi niyetten, hoşgörüden anlayacak bir güruh değil. Bunlar tam tersine bunu bir zafiyet olarak görüyorlar. Daha da arsızlaşıyorlar, pervasızlaşıyorlar.”

