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Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci açıklaması
Galatatasaray'ın devre arası transferinde kadrosuna katmak için Medipol Başakşehir'le yoğun mesai harcadığı İrfan Can Kahveci transferinde yeni gelişme yaşandı.
GÜNDEM 31.01.2021, 18:16
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci hakkında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den açıklama geldi.
Gazetecilerin İrfan Can Kahveci sorusu hakkında kısa bir açıklamada bulunan Cengiz, "Başakşehir ile görüşmelere devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin İrfan Can Kahveci sorusu hakkında kısa bir açıklamada bulunan Cengiz, "Başakşehir ile görüşmelere devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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