Son Dakika
Mustafa Cengiz'den flaş İrfan Can Kahveci açıklaması!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 31.01.2021, 18:27
2
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan voleybol derbisini izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maç sonu İrfan Can Kahveci transferi hakkında konuştu.
Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferi hakkında açıklamalarda bulunurken ''İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir'le görüşmelere devam ediyoruz.'' sözlerini kullandı.
Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferi hakkında açıklamalarda bulunurken ''İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir'le görüşmelere devam ediyoruz.'' sözlerini kullandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 31 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|20
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Gaziantep FK
|21
|35
|6. Hatayspor
|21
|35
|7. Trabzonspor
|20
|33
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Göztepe
|21
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|18
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Bursaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Leicester City
|21
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|21
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|20
|40
|3. Sevilla
|20
|39
|4. Barcelona
|19
|37
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Getafe
|20
|24
|12. Celta de Vigo
|20
|24
|13. Cádiz
|20
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü