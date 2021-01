Mustafa Cengiz'den flaş İrfan Can Kahveci açıklaması!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan voleybol derbisini izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maç sonu İrfan Can Kahveci transferi hakkında konuştu.

Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferi hakkında açıklamalarda bulunurken ''İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir'le görüşmelere devam ediyoruz.'' sözlerini kullandı.