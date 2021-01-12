Mustafa Cengiz ile Ali Koç arasında 'Haddini bileceksin' tartışması

Sezon başında Çaykur Rizespor’dan Galatasaray’a transfer olan Oğulcan Çağlayan hakkında verilen yargı kararı Fenerbahçe ve Galatasaray Başkanları arasında tartışma çıkardı.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu bu transfer ile ilgili davada Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men cezası 1.2 milyon Euro da ödemesine hükmetmişti. Kararın ardından bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray’ın kararı Tahkim Kurulu’na götürmesine karşılık, “Futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum, gözümüz üstünüzde” demişti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bu konuyla ilgili GS TV'de açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, Oğulcan Çağlayan'a verilen ceza hakkında yorumda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi.

Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men cezası verilmesi hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt veren Cengiz, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını dinledim. Bu kadar sorumsuz bir açıklamayla ilk kez karşılaştım. Karar 4 Aralık'ta alınmış. Bize yeni iletildi. Sayın Ali Koç, bizi ayartan kulüp gibi gösteriyor, 'Bu kulüp bunu hep yapıyor, devamlı yapıyor, gerekli ceza verilsin, gözüm üzerinizde ey Tahkim' diyor. Biz ayartan kulüp değiliz. Gelen 21 sayfa yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir" dedi.

UÇK'nın disiplin cezası verme yetkisi olmadığını belirten Cengiz, "Galatasaray herkesin bildiği gibi Türkiye'de futbolun kıblesidir. İster yerli, ister yabancı bütün oyuncular Galatasaray'a gelmek ister, bunu kabul edeceksiniz, bu bir gerçek, bundan rahatsız olmayın. UÇK disiplin cezası vermiş, 6 maç. Böyle bir şey olamaz. UÇK'nın disiplin cezası verme hakkı yok" diye konuştu.

Cengiz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ali Koç, sen haddini bileceksin. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin, Allah arttırsın ama mahkemeleri yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Ne haddin, ne yetkin var. Futbolcu bunu yaptıktan sonra ve bizle sözleşme imzaladıktan sonra Rizespor Kulübü, federasyona başvuruyor 'haksız fesih' diye. Federasyon bunu aylarca inceliyor. Biz doğru dürüst bakmadık. Çünkü o kadar açık bir olay ki..."



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a UÇK tarafından 6 maç ceza ile 1 milyon 200 bin euro para cezası vermesiyle ilgili konuştu ve sarı-kırmızılı takımı "futbolcu ayartmakla" suçladı.

BB Erzurumspor maçı sonrasında konuşan Ali Koç, " Mesut Özil'den daha öncelikli konular var. UÇK'nın verdiği bir kararı öğrendik. Bu Türk futbolunda bir milattır. Transfer yaparken kurallar vardır. Yıllardır belli takımlar, bir takım bu konulara önem vermiyordu. Futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum, gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz, yumuşatacak mısınız, oyuncu oynasın diye haftaya mı bırakacaksınız... Bakalım ne karar vereceksiniz, bu futbolda bir suçtur ve üstüne gidilmelidir" dedi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluş beIN Sports ile bazı sorunlar yaşadıklarını belirtti. Koç, "Taraftarlarımıza sesleniyorum, siz de hazır olun. Şu an boykot kampanyasına gitmeyeceğiz ama son olarak gerekirse onu da yapacağız. Bizden bu konuda sinyal bekleyin" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, spor gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların yer aldığını hatırlatan Koç, şunları söyledi:

"Sezon başından bu yana Fenerbahçe'ye karşı yayıncı kuruluşun anlayamadığımız politikaları var. Dün bizimle ilgili olmayan bir maçta tezahüratları biliyorsunuz. Saatine baksanız bile bilerek yapıldığı anlaşılıyor. Son derece ciddiyetsiz, saygısız bir durum.

Taraftarlarımıza sesleniyorum, siz de hazır olun. Şu an boykot kampanyasına gitmeyeceğiz ama son olarak gerekirse onu da yapacağız. Bizden bu konuda sinyal bekleyin.

Hodri meydan. Tekrar söylüyorum. Taraftarımız bu konuyu gündeminde tutsun. Biz bu konuların çözülmediğine inanırsak, böyle devam edeceğine inanırsak hayatlarında tahmin edemeyecekleri, en ağır boykotla karşılaşacaklar.

Ben şu ana kadar hep onların yanında oldum. 'Aynı gemideyiz. Onlar da para kazanacak, kazansın' dedim. Bu çözülmeyecekse Fenerbahçe'nin ne olduğunu görürler."

