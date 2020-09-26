Mustafa Canlı kimdir?
İSTAÇ’ın Genel Müdürü ve MHP eski Gümüşhane milletvekili Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Peki Mustafa Canlı kimdir?
GÜNDEM 26.09.2020, 22:19
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Mustafa Canlı, 25 Mayıs 1962 tarihinde Gümüşhane Yukarı Alıçlı Köyü'nde doğdu.
İlköğrenimini kendi köyünde, orta ve lise öğrenimini Gümüşhane'de tamamladı.
1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı
1983 yılında elektrik mühendisi unvanı ile mezun oldu.1983 yılında Trabzon TEK Kuzeydoğu Anadolu İşletme Grup Müdürlüğü'nde elektrik mühendisi olarak kamu görevine başladı.
1989 yılında Gümüşhane TEK Teknik Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevi 1995 yılına kadar başarı ile sürdürdü.
1995 yılında Çorum TEDAŞ Müessese Müdürlüğü görevine atandı.
Bu görev esnasında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Çorum Valiliği ve diğer kuruluşlar tarafından birçok kez ödüllendirildi.
Çorum Spor Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Mali Komisyon Başkanlığı'nı yaptı.
TEDAŞ Çorum gücü Spor Kulübünü kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı
Yöneticilik görevini sürdürdüğü yıllarda işletmecilik lisans eğitimi aldı.18 Nisan 1999 yılı seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi.
1999-2004 yılları arası Gümüşhanespor kulüp Başkanlığı görevinde bulundu.2009 yılında yapılan seçimlerde üçüncü kez tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'nden Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi.
Mustafa Canlı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi (İSTAÇ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü olan Mustafa Canlı evli ve 3 çocuk babasıydı.
İlköğrenimini kendi köyünde, orta ve lise öğrenimini Gümüşhane'de tamamladı.
1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı
1983 yılında elektrik mühendisi unvanı ile mezun oldu.1983 yılında Trabzon TEK Kuzeydoğu Anadolu İşletme Grup Müdürlüğü'nde elektrik mühendisi olarak kamu görevine başladı.
1989 yılında Gümüşhane TEK Teknik Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevi 1995 yılına kadar başarı ile sürdürdü.
1995 yılında Çorum TEDAŞ Müessese Müdürlüğü görevine atandı.
Bu görev esnasında yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Çorum Valiliği ve diğer kuruluşlar tarafından birçok kez ödüllendirildi.
Çorum Spor Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Mali Komisyon Başkanlığı'nı yaptı.
TEDAŞ Çorum gücü Spor Kulübünü kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı
Yöneticilik görevini sürdürdüğü yıllarda işletmecilik lisans eğitimi aldı.18 Nisan 1999 yılı seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi.
1999-2004 yılları arası Gümüşhanespor kulüp Başkanlığı görevinde bulundu.2009 yılında yapılan seçimlerde üçüncü kez tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'nden Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi.
Mustafa Canlı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi (İSTAÇ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü olan Mustafa Canlı evli ve 3 çocuk babasıydı.
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