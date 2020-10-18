Mustafa Akıncı seçimleri kaybetti! Flaş kararını açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri Ersin Tatar'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından koltuğunu Ersin Tatar'a bırakacak olan Mustafa Akıncı ise sürpriz bir karar aldı.

Seçimi kaybetmesi sonrasında yaptığı ilk açıklamasında 45 yıllık siyasi hayatını bitirdiğini belirten Akıncı şu ifadeleri kullandı:

"Normal olmayan bir seçim süreci geçirdik. Tatar'ı kutlarım, başarılar dilerim. Bu sonuçların çıkmasında rol oynayanları da tebrik ederim. Bu sonuçlar 45 yıllık siyasi hayatımın sonudur. Halkımıza hayırlı olsun."

