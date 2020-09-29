Muş'ta Suriye uyruklu genç boğuldu

Muş'un Muratgören köyü yakınlarında serinlemek için Murat Nehri'ne giren Tebaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşlar, jandarmaya bilgi verdi.

Jandarma, Muş AFAD ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dalgıç polisler bölgeye gelerek suda kaybolan genci aramaya başladı.

Polis dalgıçlar, Tebaş'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

