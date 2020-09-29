Muş'ta Suriye uyruklu genç boğuldu
Muş'ta yaşayan Suriye uyruklu Mahmut Tebaş (17) Murat Nehri'nde boğuldu.
GÜNDEM 29.09.2020, 22:18
Muş'un Muratgören köyü yakınlarında serinlemek için Murat Nehri'ne giren Tebaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşlar, jandarmaya bilgi verdi.
Jandarma, Muş AFAD ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dalgıç polisler bölgeye gelerek suda kaybolan genci aramaya başladı.
Polis dalgıçlar, Tebaş'ın cansız bedenini sudan çıkardı.
Jandarma, Muş AFAD ve Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dalgıç polisler bölgeye gelerek suda kaybolan genci aramaya başladı.
Polis dalgıçlar, Tebaş'ın cansız bedenini sudan çıkardı.
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