Timurtaş Hoca, hapis ve işkencelere rağmen ömrü boyunca İslâm’ı anlatmaktan geri durmadı. 28 Şubat gibi Müslümanların sindirilmeye çalışıldığı bir dönemde bile İslâm’a yaptığı hizmetlerle öne çıkan Timurtaş Hoca, Milli Gençlik Vakfı’nda yaptığı sohbetlerle milli şuurun oluşmasına hizmet etti. Timurtaş Hoca, üslubuyla, anlattıklarıyla, duruşuyla Müslümanların zihninde ve kalbinde büyük yer edindi.

Hakk aşığı, âlim ve vaiz Timurtaş Uçar Hocaefendi, vefatının 21. se¬ne-i devriyesinde dualarla anılıyor. Batılın karşısında, haksızlığı kabul etmeyerek korkmadan kürsülerden Hakk’ı an¬latan Timurtaş Hocaefendi, yaptığı sohbetlerle milletin gönlünde taht kurdu. 28 Şubat gibi Müs¬lümanların sindirilmeye çalışıldığı bir dönemde bile İslam’a yaptığı hizmetlerle ön plana çıkan Ti¬murtaş Hoca, zulme karşı Müslümanca duruşun sembol isimlerinden biri haline geldi. Eski Kozlu Mezarlığı’n¬da metfun olan Ti¬murtaş Hoca, 20 Ocak 2000 tarihinde dâr-ı bekaya uğurlanmıştı.



1944 yılında Elâzığ’ın Sivrice ilçesinde dünyaya ge¬len Timurtaş Uçar Hoca, imam hatip lisesinden son¬ra İstanbul Üniversitesi Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Henüz öğrenciyken cami kürsülerinde vaaz vermeye başlayan Timurtaş Hoca, Malatya va¬izliği, Muş müftü vekilliği ve İstanbul müftü başmua-vinliği görevlerini yürüttü. Özellikle Şehzadebaşı ve Eminönü Yeni Camii’ndeki vaazlarıyla akıllara kazı¬nan Hocaefendi, 1990 yılında emekli oldu ancak İs¬lam’a hizmet etmeye devam etti. Her konuşmasın¬da, her vaazında ve her dersinde İslam’ın değerleri¬ni anlatan Timurtaş Hoca, günümüzde geniş kitleler tarafından hayır ve rahmetle yâd ediliyor.



Korkmadan, çekinmeden her fırsatta İslami esasları ve Hakk’ı haykıran Timurtaş Hoca, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nde hapse mahkûm edilmiş ve çeşitli işkencelere maruz kalmıştı. Ancak yıldırılıp sindirilemeyen Timurtaş Hoca, 28 Şubat döneminde de Müslümanlara yapılan saldırılar karşısında da Hakk’ı söylemeye devam etmişti. Milli Görüş Hareketi’ne de her zaman büyük bir destek veren Timurtaş Hoca, Milli Gençlik Vakfı’nda yaptığı sohbetlerle milli şuurun oluşmasına hizmet etmişti. Üslubuyla, anlattıklarıyla, duruşuyla Müslümanların zihninde ve kalbinde büyük yer edinen Timurtaş Hoca, her zaman İslam’a yaptığı hizmetlerle anılmaya devam edilecek.