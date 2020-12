Dünya Uygur Kurultayı Başmüfettişi Abdulhakim İdris gazetemize yaptığı açıklamada, birçok ülkede Çin Komünist Partisi’nden para alan grupların, Müslümanları karalayıcı propagandalar yaptığını belirterek, “Bu insanlar, Doğu Türkistan’da Müslüman ve Türk olmanın suç kabul edildiğini görmüyor. Her yerde Müslümanların uğradığı zulmü inkâr ediyorlar. Diğer taraftan Doğu Perinçek gibi isimlere Türkiye’deki kanallarda sürekli imkân tanınırken Müslüman Uygurlara kimse mikrofon uzatmıyor” dedi.

Çin’in akıl almaz işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlı Müslümanlar, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede iftiraya uğruyor. Başta, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in liderliğini yaptığı bir grup olmak üzere belli odaklar tarafından Türkiye’de sık sık hedef gösterilen Uygurlu Müslümanlarla alakalı ortaya “terör” iftirası da atıldı. Başta Perinçek ve diğer isimlerin Uygurlu Müslümanlara yönelik iddialarını, Dünya Uygur Kurultayı Başmüfettişi Abdulhakim İdris Millî Gazete’ye değerlendirdi.



Dünya Uygur Kurultayı Başmüfettişi Abdulhakim İdris, “İslam dünyasının kanayan yarası Doğu Türkistan’da Çin, Müslüman Uygurlara, Kazaklara, Kırgızlara ve diğer toplumlara soykırım yapmaya devam ediyor. Ancak bu soykırıma, Müslümanlara sahip çıkması gereken ülkelerden ve yöneticilerden beklenen ses çıkmıyor. Ses çıkmadığı gibi televizyonlarda Müslüman Uygur Türklerine hakaret eden zihniyetlere yer veriliyor. Bunun en korkunç boyutta olanı bir süredir Türkiye’de yaşanıyor. Çin Komünist Partisi’nin uzantısı Perinçek, geçen günlerde katıldığı bir yayında Müslüman Uygurları, PKK terör örgütü ile bir tutma hadsizliğini gösterdi. Perinçek gittiği her yerde Müslümanların uğradığı zulmünü inkâr ediyor. Bugün Türkiye’de on binlerce Müslüman Uygur yaşıyor. Buradaki Doğu Türkistan halkı için kendi vatanları ne ise Türkiye de odur. Değil Türkiye’nin askerine kurşun sıkan bir terör örgütü ile adlarının anılması, Türk halkına biri bir hakarette bulunsa ilk cevabını verecek olan yine Uygurlardır” ifadelerini kullandı.



Türkiye’de belli grupların Çin’den para aldığını ve komünist zihniyetin propagandasını yaptığını iddia eden İdris, “Bu insanlar, Doğu Türkistan’da Müslüman ve Türk olmanın suç kabul edildiğini görmüyor. Bütün şehirlerdeki, okullardaki, üniversitelerdeki ve hayatın her alanında Türklerin izinin silindiğini bilmek istemiyor. İnsanların çocuklarına Müslüman Türk adını verdikleri için toplama kamplarına gönderildiğine kulak tıkıyor. Diğer taraftan Doğu Perinçek gibi isimlere Türkiye’deki kanallarda sürekli imkân tanınırken Müslüman Uygurlara kimse mikrofon uzatmıyor. Bugüne kadar Uygurlar hakkındaki asılsız iddialarını çürütecek bir Uygur çıkarılmıyor” dedi.



İdris konuşmasını, “Çin Komünist Partisi kendi borazanlığının yapılması için her yıl milyarlarca dolar harcıyor. Bu emperyalist zihniyet sadece kendi seslerinin duyulmasından da tatmin olmuyor, Müslüman Uygurların soykırım suçlarını duyurmak için yaptığı çalışmalara da karartma uyguluyor. Bugün Türk ve İslam dünyasının ana medya kanallarında Doğu Türkistan’da yaşanan soykırıma dair yayın yapan kuruluş yok. Ben bu yüzden Millî Gazete’ye çok teşekkür ediyorum. Millî Gazete her zaman doğruların yanında olmuştur, mazlumların sesini duyurmuştur. Bu süreçte de her zaman Müslümanların yanında oldunuz, Allah sizden razı olsun” diyerek sonlandırdı.