“Müslümanlara karşı suç işliyorlar”

Peygamber Sevdalıları Vakfı, çok sayıda akademisyen ve siyasetçinin katılımıyla “Uluslararası Avrupa’da İslam Karşıtlığı Sempozyumu” düzenledi. İnternet ortamında gerçekleştirilen sempozyumda Filistin, Mısır, Pakistan, Moritanya gibi birçok İslam ülkesinden alanında uzman isimler konuşma gerçekleştirdi.



Filistin Meclis Başkanı Ahmed Bahr yaptığı konuşmada, “İslam’a karşı yapılan kindar uygulamalara karşı hep birlikte durmamız gerekiyor. Emperyalistler her zaman bizim bölünmemiz için uğraşıyor. Aynı zamanda Filistin davasını bölmeye çalışıyorlar. İslam dünyasının ve topluluklarını zenginliklerini sömürmek için bir uğraşı var. Kindar bir komplo söz konusu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından Müslümanlara ve İslam’a karış yapılan despot eylemler büyük bir zulümdür” ifadelerini kullandı.



Morintanyalı Dr. Muhammed Muhtar eş-Şankıti, “İslam’a saldırıları karşısında Müslüman fertler suskunluk gösterebiliyor ancak devletlerin, İslami STK’ların ve basının tepki göstermesi gerekiyor” dedi. Mısırlı akademisyen Doç. Dr. Eşref Dewwabe ise, “Ekonomik ambargonun uygulanması bazı İslam düşmanı ülkeleri, bu yanlışlarından vazgeçmeye götürebilir. Bir market sizin ailenize küfrettiği takdirde o marketten bir daha alışveriş yapmazsınız. Peki, Peygamberimize yönelik herhangi bir küfür edildiği zaman nasıl olur da yabancıların mallarını alabiliriz? Boykot, Peygamberini sevenler için yapabilecekleri en küçük adımlardan biridir” diye konuştu.



Pakistanlı Dr. Asıf Lokman Kâdı, “Geçmişte yayınlana karikatürlere karşı Müslümanların verdiği ani tepki, protestolar yaparak bunlara karşı çıkmak oldu. Bu protestolar neticesinde de Batı’daki çoğu kişi bu karikatürlerin yayınlanmasını doğru olmadığını kabul etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla kendi bakış açımızı mantıklı bir şekilde açıklamamız gerekiyor. Batılı anlatı iki argüman üzerine kuruludur. Bunlara düzgün bir şekilde yaklaşmak gerekiyor“ dedi.

