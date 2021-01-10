Müslüman gençleri psikolojik tecride itiyor....

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinde yaşanan siyasi çatışmaların ekonomik verilere de yansıdığını belirtti.

* Ayhan, “Ekonominin kötü gitmesi zincirleme ters etkiyle eğitim ve güvenliği de doğrudan etkiliyor. Müslüman gençler globalde psikolojik bir tecrit içinde yaşıyorlar” diye konuştu.

İslam düşmanlığının dünyada yükselişini sürdürdüğünü belirten Ayhan, “Müslüman kimliği taşıyan gençlerimiz bu yargının yanı sıra ekonomik istikrarsızlık, eğitim ve güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalıyor” değerlendirmesinde bulundu. İİT ülkelerinde yaşanan çatışmaların etkisine değinen Ayhan, “Ekonominin kötü gitmesi zincirleme ters etkiyle eğitim ve güvenliği de doğrudan etkiliyor. Müslüman gençler globalde psikolojik bir tecrit içinde yaşıyorlar aslında. Bu durumda belli bir süre sonra kendi değerlerinden uzaklaşmaya doğru gidiyor” diye konuştu. Ayhan, Müslüman gençlerin önündeki en önemli engellerin eğitimde fırsat eşitliği, can-mal güvenliklerinin sağlanması, ekonomik istikrar ve gündelik hayattan eksik kalmayacakları önyargıların ortadan kalkması olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle dünyada klasik ekonomik modellerin daralması ve üretim modellerinin değişmesi halinde mevcut düzenlerin sarsılacağını bildiren Ayhan, “Buna uyum sağlayabilmek için gençlerimizin hızlıca sürece adapte edilmeleri önemli. Bu da devletlerin desteği olmadan mümkün değil. İİT üyesi ülkelerdeki gençlerin, yüksek işsizlik, düşük işgücü katılımı ve girişimciliğe sınırlı katılımı dikkati çekiyor” diye konuştu. Ayhan, salgının dil, din, ırk, ülke gözetmeden tüm insanlığı etkilediğini belirterek, “Gençlerin zaten kırılgan olan durumunu maalesef daha olumsuz hale getirdi. Salgın sonrası Müslüman gençlerin hem dünya ekonomisine hem de kendi ülkelerinin ekonomisine katkı sağlamak üzere harekete geçmeleri geleceğimiz açısından zorunludur. Fakat yeterli donanım ve eğitime sahip olmazlarsa tabi ki istenilen sonucun elde edilmesi mümkün olmayacaktır” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın gençlerin istihdama katılımında en önemli unsur olduğuna işaret eden Ayhan, “Girişimcilik ise çeşitlendirilmemiş, dar tabanlı ve sığ ekonomilerin yeni ekonomik düzene adaptasyonu bakımından da hayatidir. Özellikle yeni teknolojilerin esas alınarak girişimciliğin desteklenmesi, gençlerin ekonomik kalkınmanın motor gücü haline getirilmesi çok önemli” şeklinde konuştu.

ICYF’nin, sınırlı kaynaklara fakat büyük hedeflere ve görevlere sahip olduğunu belirten Ayhan, “Özellikle fırsat eşitsizliğini kıracak şekilde online eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerle hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın her yerindeki gençlere ulaşıyor ve ufak çaplı ekonomik desteklerle gençleri girişimciliğe teşvik ediyoruz. Gençlerin iş gücüne katılımını sağlarken ilgili ülkelerin de gençlerin potansiyelinden yararlanmasını temin etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

