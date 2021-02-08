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Müslüman fişleme programı

İngiltere’nin terörle mücadele adı altında 2006’da başlattığı “Counter Terrorism” stratejisi İslam düşmanlığına dönüştü.

GÜNDEM 08.02.2021, 06:51
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Müslüman fişleme programı
“Counter Terrorism” stratejisinin 3’üncü aşamasını oluşturan Prevent Politikası, Müslümanları fişliyor. Gelen tepkiler üzerine denetlenmesine karar verilen Prevent Politikası’na denetçi olarak ise Siyonist hayranı ve İslam düşmanı William Shawcross atandı. Shawcross’ın göreve başlamasının ardından geçen günlerde Müslüman bir ailenin 4 yaşındaki çocuğu program dâhilinde terörist ilan edildi.

İngiliz Hükümeti’nin “Counter Terrorism” stratejisi adı altında başlattığı terörle mücadele programı Pursue Politikası; Prevent Politikası, Protect Politikası ve Prepare Politikası olmak üzere üç aşama üzerine kurulmuştu. Sırasıyla takip, önleme, koruma ve hazırlık politikalarıyla şekillenen “Counter Terrorism” stratejisi, ortaya konduğu ilk günden bu yana büyük tartışmalara neden olmuştu. Son dönemlerde Müslümanları fişlediği gerekçesiyle tepki toplayan ve ihbarlar üzerinden işleyen Prevent Politikası’nın, yapılan baskılar neticesinde denetlenmesine karar verildi.
Avrupa’da İslam düşmanlığı körüklenmeye devam ediyor. İngiltere’nin 2006’da terörizmi önlemek için başlattığı ‘Counter Terrorism’ stratejisi, amacını aşarak İslam karşıtlığına evirildi. Sözde bağımsız olan terörizmi önleme stratejisinin 3’üncü aşaması olan Prevent Politikası, son dönemlerde Müslümanların fişlenmesine neden olduğu gerekçesiyle büyük tartışmalara neden oldu. İngiliz Hükümeti bu durumu önlemek için Prevent Politikası’nın denetlenmesini kararlaştırsa da atadığı denetici İslam düşmanlığıyla bilinen bir isim. Prevent Politikası’nın denetlenmesinin için atanan William Shawcross, Siyonizm hayranlığı ve İslam’a karşı sert söylemleriyle tanınıyor. 26 Ocak’ta yapılan atamadan sonra geçtiğimiz günlerde 4 yaşında Müslüman bir çocuğun Prevent Politikası yüzünden terörist ilan edilmesiyle, William Shawcross’a ve İngiliz Hükümeti’ne tepkiler giderek büyüyor.

İngiliz Hükümeti’nin ‘Counter Terrorism’ stratejisi adı altında başlattığı terörle mücadele programı,  Pursue Politikası, Prevent Politikası, Protect Politikası ve Prepare Politikası olmak üzer üç aşama üzerine kurulmuştu. Sırasıyla takip, önleme, koruma ve hazırlık politikalarıyla şekillenen ‘Counter Terrorism’ stratejisi ortaya konduğu ilk günden bu yana büyük tartışmalara neden olmuştu. Son dönemlerde Müslümanları fişlediği gerekçesiyle tepki toplayan ve ihbarlar üzerinden işleyen Prevent Politikası’nın, yapılan basıklar neticesinde denetlenmesine karar verilmişti. Ancak Politikayı denetlemesi için görevlendirilen William Shawcross, İslam’a ve Müslümanlara karşı düşmanca tavrıyla biliniyor.

İngiltere’de tanınmış bir gazeteci ve yazar olan William Shawcross’un, Prevent Politikası’nın başına denetici olarak atanması, Müslümanlar kadar İngilizlerin de tepkisini çekti. Aynı zamanda İsrail Dostları Girişimi Kurucusu olan Shawcross, kaleme aldığı İslam karşıtı yazılarıyla dikkat çekiyor. Terörizmle mücadeleyi zehirleyeceği gerekçesiyle William Shawcross’u istemeyen birçok siyasetçi ve gazeteci, yaptıkları açıklamalarda zaten tartışmalı olan Prevent Politikası’nın daha sorunlu hale geleceğinde hemfikir.  “Avrupa ve İslam, geleceğimizin en büyük, en korkunç sorunlarından biridir” sözlerinin sahibi olan William Shawcross, 2012 yılında Filistin karşıtı düşünce bankası Henry Jackson Society’nin de direktörlüğünü yapmıştı.

Müslüman fişleme programına dönen Prevent Politikası yüzünden geçtiğimiz günlerde 4 yaşında bir Müslüman çocuk terörist ilan edildi. Oyunda söylediği sözlerin yanlış anlaşılması üzerine çocuğun evine baskın yapan İngiliz polisler, aileyi fişlediği gerekçesiyle gündem haline geldi. William Shawcross’un Prevent Politikası’nın başına denetçi olarak atanmasından sonra meydana gelen bu olay, Avrupa’daki İslam düşmanlığının geldiği boyutları gözler önüne serdi.

Müslüman fişleme programına dönen Prevent Politikası yüzünden geçtiğimiz günlerde 4 yaşında bir Müslüman çocuk terörist ilan edildi. Oyunda söylediği sözlerin yanlış anlaşılması üzerine çocuğun evine baskın yapan İngiliz polisler, aileyi fişlediği gerekçesiyle gündem haline geldi.

Terörizmle mücadeleyi zehirleyeceği gerekçesiyle William Shawcross’u istemeyen birçok siyasetçi ve gazeteci, yaptıkları açıklamalarda zaten tartışmalı olan Prevent Politikası’nın daha sorunlu hale geleceğinde hemfikir. “Avrupa ve İslam, geleceğimizin en büyük, en korkunç sorunlarından biridir” sözlerinin sahibi olan William Shawcross, 2012 yılında Filistin karşıtı düşünce bankası Henry Jackson Society’nin de direktörlüğünü yapmıştı.
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