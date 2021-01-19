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Müslüman aileye ‘İncil’ şoku

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Akkese Mahallesi’nde yaşayan bir aile, 18 yaşındaki çocuklarına gelen bir kargo ile şaşkına döndü.

GÜNDEM 19.01.2021, 04:33
Müslüman aileye ‘İncil’ şoku
Çocukları E.G.’ye ücretsiz gönderilen kargoyu teslim alan aile, paketi açtıklarında hayatının şokunu yaşadı. Tanımadıkları bir kişi tarafından, bir kitap firması aracılığı ile ‘İncil’ ve Hıristiyan dini içerikli kitaplar ile birlikte kiliselerin adreslerini gösteren bir de kartvizit gönderildi.
Ordu’da yaşayan Müslüman bir ailenin 18 yaşındaki çocukları E.G.’ye, bilgisi dahilinde olmadan İncil gönderildi. Ücretsiz gönderilen kitabı alan genç, “Ailem bana sen mi sipariş verdin, diye sordu, Müslümanım, Kur’an-ı Kerim gelse sevinirdim” dedi. Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Akkese Mahallesi’nde yaşayan bir aile, 18 yaşındaki çocuklarına gelen bir kargo ile şaşkına döndü. Çocukları E.G.’ye ücretsiz gönderilen kargoyu teslim alan aile, paketi açtıklarında hayatının şokunu yaşadı. Tanımadıkları bir kişi tarafından, bir kitap firması aracılığı ile ‘İncil’ ve Hristiyan dini içerikli kitaplar ile birlikte kiliselerin adreslerini gösteren bir de kartvizit gönderildi. Şaşkına dönen baba Osman G., oğlundan şüphelendiklerini dahi belirtirken, 18 yaşındaki çocukları E.G. ise Kur’an-ı Kerim ve İslam dini içerikli kitaplar gelseydi mutlu olacağını, gelen kargoyu ilk fırsatta geri göndereceğini belirtti.

E.G., “Kargo, gönderici ödemeli geldi. Elhamdülillah Müslümanım, neden böyle şeyleri araştırma isteği duyayım. Ben ve ailem de çok şaşırdı. Hatta beni, ‘sen mi sipariş verdin’ diye zorladılar ama benim böyle bir siparişte bulunma imkânım yok. İncil yerine Kur’an-ı Kerim gelse ailem ve ben de sevinirdim. Benim şaşırdığım yön ise bu kitapların Müslüman bir bireye gelmesi. Bence çocukları kandırmaya yönelik yapılan bir eylem olabilir, lütfen bunlara kanmasınlar” diye konuştu.

Kargoyu teslim alınca oğlundan şüphelendiğini dahi ifade eden baba Osman G., “Kargo şirketinden bir kargo geldi. Kargonun nerden geldiğini bilmiyorduk ve merak edip açtığımızda İncil ve diğer Hristiyanlık dini ile ilgili kitaplar çıktı. Yani şaşırdık ve Elhamdülillah Müslümanız. Bizim kitabımız Kur’an-ı Kerim ve bize İncil gelmesi şok etti ve şaşırdık. Oğlumdan şüphelendim ve kendisinin sipariş verip vermediğini sordum. İstemediğimiz halde bu kargo bize geldi” şeklinde konuştu.

Aralıklarla internet yoluyla alışveriş yapan, kişisel bilgilerini böyle bir kitap firması ile paylaşmamasına rağmen tüm bilgilerinin karşı tarafta olduğunu dile getiren ve bu nedenle isminin açıklanmasını istemeyen 18 yaşındaki E.G., “Öncelikle kargo firmasından bana bir telefon geldi ve adıma ait kargo olduğu söylendi. Ben böyle bir kargo beklemiyorum, mesaj da gelmedi. Kargoyu babam teslim aldı. Zaten ben internet üzerinden ürün satın aldığım zaman ailemin bilgisi oluyor. Babam kargoyu açtığı zaman İncil ve Hristiyan dini ile alakalı bazı kitaplar çıktı. Biz şaşırdık, hatta İncil’i ilk gördüğümde ajanda zannettim. Kargocu gidince gönderen kişinin numarasını aradım ve bana bir süre sonra geri dönüş yaptı. Bana, ‘Ya sen bu şekilde bir talepte bulundun ya da başkaları senin adına talepte bulundu’ dedi ve istememem dahilinde geri gönderebileceğini söyledi” dedi.

“Benim çocuğum daha lise öğrencisi ve 18 yaşında” diyen baba Osman G., “Yani çocuk tam şu an kandırılacak yaşta. Bence bunda bir oyun olduğunu düşünüyorum. Gençlere de böyle bir kargoya kanmamalarını tavsiye ediyorum ve yetkililerden de bu durum hakkında bir çözüm bulmalarını istiyorum” ifadelerine yer verdi.
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