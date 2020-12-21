Muslera sahalara döneceği tarihi açıkladı
Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera, sahalara döneceği tarihi açıkladı.
GÜNDEM 21.12.2020, 20:35
Geçen sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında rakip futbolcuyla çarpıştıktan sonra sakatlık geçiren Muslera, dönüş için tarih verdi.
İyi bir tedavi süreci geçirdiği belirten Muslera, "Ancak ocak ayında sahalara dönmeyi hedefliyorum. Sakatlık sürecim uzun sürdü. İyi bir tedavi süreci geçirdiğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
İyi bir tedavi süreci geçirdiği belirten Muslera, "Ancak ocak ayında sahalara dönmeyi hedefliyorum. Sakatlık sürecim uzun sürdü. İyi bir tedavi süreci geçirdiğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
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