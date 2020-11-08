Murat Uysal neden görevden alındı? Sarıkaya açıkladı

Düne gece yarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınmış ve yerine Naci Ağbal atanmıştı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal’ın "daha gerçekçi tutum alacağını" yazdı. Sarıkaya, Uysal’ın görevden alınmasında 22 Ekim kararının etkili olduğunu da belirtti.



Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Merkez Bankası’ndaki görevden almayı yazdı.

Uysal’ın neden görevden alındığına dair Ankara’da çok fazla hikayenin olduğuna dikkati çeken Sarıkaya, şunları yazdı:



Uysal’ın yerine atanan Naci Ağbal’ın mesajını hatırlatan Sarıkaya, şöyle yazdı:



Habertürk yazarı Sarıkaya şunları kaydetti:



"Hepsinin ortaklaştığı ortak ise, 22 Ekim’de hemen herkesi ters köşe yapan ve politika faizini %10.25’te tutan kararı. ABD seçim süreci varken ve piyasa 600 baz puan artış beklerken, en azından 400 baz puan artışın neden yapılmadığı sorgulanmış. Bir anda dövizdeki yükselişin faturası Başkan Uysal’a kesilmiş. Merkez Bankası’ndan, kabine ile yapılan müzakereler sonucu bu kararın alındığı söylenmiş olsa da bu yönde bir müzakerenin yapılmadığına ilişkin kimse sorumluluk üstlenmemiş. Fatura Uysal’a kesilmiş."

"Merkez Bankası’na Ağbal’ın atamasına dikkat çekenler, “Aslında bu da o faiz kararı konusunda görüş veren ama sonradan olmadığını söyleyen öteki tarafa kesilmiş fatura” yaklaşımında bulundu. Benzer aksaklıkların veya belgelenmesi olanaksız iletişim aksaklıklarının Ağbal’ın gelmesiyle yaşanmasının olanaksızlaşacağına da vurgu yapıldı… Burada dikkat çekilen nokta, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile halef selef olan Ağbal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da çok tutulan bir isim olması. Devlet ciddiyetiyle tanınan, çalışkan ve dürüstlüğüyle bilinen Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinde çok daha gerçekçi tutum alacağına vurgu yapılıyor."

"Son iki Başkan’da yaşanan dış müdahalelerin ağırlığının ortadan kaldırılacağının da altı çiziliyor. “Gerçekle erken yüzleşmemizi sağlar, kırıp dökmeden sessizce yönetir” saptaması da kayda geçiriliyor… Şurası açık ki Merkez Bankası, giden Başkan’ın da kayda geçirdiği gibi “araç bağımsızlığı” içinde hareket eder. “Fonksiyonel bağımsızlık” olarak da anılan bu özelliği ile Merkez Bankası, nihai hedefine ulaşmak için kullanacağı para politikası araçlarını ve yöntemlerini, kabinenin veya bir başka otoritenin onayına gerek duymadan serbestçe seçer. Son iki Başkan seçemedi mi; yoksa seçmeyi yeltendiği için veya bir başka otoriteye uyduğundan mı gitti tartışılır. Ama tanıdığım Ağbal, hepsinin ötesinde bir davranış sergiler, doğru bildiğini söylemekten de kaçınmaz… Ama bunu da arenada yapmaz, “kol kırılır yen içinde kalır” düsturu içinde hayata geçirir."

