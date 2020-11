Murat Sabuncu yazdı! İşte Berat Albayrak'ın istifasının perde arkası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından istifa ettiğine dair yapılan açıklamanın üzerinden saatler geçti. Ancak Albayrak’ın istifasını yalanlayan ve teyit eden resmi bir açıklama henüz yapılmadı. AK Parti’den yapılan sosyal medya paylaşımları ve birçok gazeteciye ulaşan kulis bilgilere göre Albayrak’ın Instagram açıklaması doğru.

T24’ten Murat Sabuncu, Albayrak’ın istifasının perde arkasını yazdı. Kulis yazısına göre son bir haftadır, Merkez Bankası Başkanlığına yeni atanan Naci Ağbal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği brifinglerde Berat Albayrak’ın Beştepe’ye davet edilmemesi, Ağbal’ın Merkez Bankası rezervlerinde eksiye düşerken yapılan yanlışları anlatması krizin patlamasına neden oluyor.

Habere göre bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Albayrak’ı telefonla arayarak bilgi istiyor. Albayrak, makama gelmek istediğini söylemesine rağmen, Erdoğan o an için randevu vermiyor. Albayrak da Beştepe’ye geçiyor, brifingi tamamlamış, Beştepe’den ayrılmak üzere olan Naci Ağbal ile karşılaşıyor ve aralarında sert bir tartışma yaşanıyor. Olay Erdoğan’a yansıyor. Bakan Albayrak, üzgün şekilde Beştepe’den ayrılıyor.

Murat Sabuncu bunun üzerine Albayrak’ın telefonla babası Sadık Albayrak ile görüştüğünü ve hafta sonu Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı’na atanması üzerine istifa kararı aldığına dikkat çekiyor.

Sabuncu “Albayrak istifa etmeden önce babasının iznini istiyor. Babası Sadık Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arıyor ancak ulaşamıyor. Oğluna istifa konusunda destek veriyor. Albayrak cephesi ‘Berat Bey, Ağbal’ı Ali Babacan, Mehmet Şimşek çizgisinin devamı olarak gördüğü için istemiyor’ diye anlatıyor” ifadelerini kullanıyor.

Sabuncu erken seçimin her geçen gün daha da yaklaştığına dikkat çekiyor:

“Bu yazı yazıldığı sırada istifa duyurusu yapılalı beş saat oldu. Saatler gece yarısını geçti. Hâlâ resmî bir açıklama yok. Erdoğan istifayı ister kabul etsin ister etmesin bu şekilde ülkenin yönetilmesi giderek imkânsız hale geliyor. Bu yönetilememe sürecinin daha fazla taşınamayacağını düşünüyorum. Erken seçim her geçen gün daha da yakınlaşıyor.”