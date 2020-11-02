Murat Muratoğlu'ndan Kızılay'a flaş yazı!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, İzmir’de yaşanan depremin ardından yardım mesajı gönderen Kızılay’ı eleştirdi. Muratoğlu, toplanan 75 milyar liraya yakın verginin nereye harcandığının açıklanmasının ardından SMS ile yardım istenmesi gerektiğini ifade etti.

Muratoğlu, bugünkü köşe yazısında Kızılay’ın mobil kullanıcılara attığı “İzmir'in yaralarını birlikte saralım. El ele verdikçe her şeyi atlatırız. DEPREM yaz 2868'e gönder bu zor zamanında 10 TL ile İzmir'in Yanında Ol.” SMS’ni hatırlatarak şunları söyledi:



Kızılay bunu da pas geçmedi. Peki! Aklıma büyük 99 depreminin ardından getirilen, 2000 yılında devreye sokulan geçici deprem vergisi geldi. O da maşallah 20 yaşını bitirdi.

Kusura bakmasınlar ama bu milletten 75 milyar liraya yakın vergi toplandı. Nereye gitti? Önce o harcamaların faturasını bir göstersinler sonrasında SMS ile yardım istesinler.

Kızılay, vergi kaçırma ile vergiden kaçınmanın arasındaki farkı öğreten, yolsuzluk, usulsüzlük, adam kayırmacılık gibi iddiaların ardı arkası hiç kesilmeyen neredeyse AKP'nin derneği…

Başkanı yerel seçimler öncesi AKP'ye desteğini açıklarken; “Gençler bizim zamanımızda Binali Ağabey gibi halden anlayan da yoktu, siz şanslısınız” demişti. Bildiğin AKP adına oy istemişti.

Hani 10'ar lira yardım istiyor ya… Kendi maaşlarından biraz kısılsa… Kızılay'da Genel Müdür maaşı 30 bin liradan fazla…

Meraktan soruyorum, kendileri maaşlarının ne kadarını bağışlıyor da ayda 2.324 lira asgari ücret alanlardan SMS yardımı bekliyorlar?

