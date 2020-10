Murat Muratoğlu: AK Partiyi iktidardan indirecek tek kişi Albayrak

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü köşe yazısında ekonomideki gidişata ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Muratoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın AK Partiyi iktidardan indirecek tek kişi olduğu yorumunu yaptı.

Muratoğlu, "Nitekim muhalefetin yapamadığını tek başına başaracak gibi… AK Partinin iktidardan inmesini sağlayacak tek kişi! İçerideki adamları sanki… Hadi göreyim seni…" dedi.





Yıl 1998… Fenerbahçe, Alman teknik direktör Joachim Löw ile anlaşma yapıyor. O sezon Fenerbahçe ligi 3'üncü sırada bitiriyor.

Sezon sonrası başkan ile yaptığı görüşmede Löw, “Daha ilk yılımda ilk üçe girmek başarı değil mi” diye övünürken, Aziz Yıldırım yönetici Hulusi Belgü'ye dönüp, “Hemen yeni bir hoca arayın” talimatını veriyor. Haliyle kovuluyor!

Sonraki yıllarda Löw, Alman Milli Takımı'nın başına geçip Arjantin'i 1-0 yenerek Dünya Kupası'nı kazanıyor.



★★★

Düşünün Türkiye'de insanların 3-5 hafta arka arkaya kaybeden futbol teknik direktörüne tahammülü yokken, vatandaşlarını yıllardır fakirleştiren İktidar halen ülkeyi yönetiyor.

Ülke ekonomisi küme düşmüş. Yetmemiş bir daha düşmüş. Yetmemiş… Türkiye'nin kredi notu, tarihinin en düşüğüne gerilerken, “yatırım yapılabilir” seviyenin de 5 kademe altına inmiş.

Türk Lirası dünya paraları karşısında çöp olmuş, fark yemiş… Türkiye dünyanın gözünde Uganda seviyesinde… Sahi Uganda kaçıncı ligde?



★★★

Nitekim kayınpederi, memleket ekonomisini yönetmesi için Berat Bey'i teknik direktör niyetine başa geçirip “Bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına inanıyorum” dedi… Ülke o günden beri gün yüzü görmedi!

Almanya'dan gelen gurbetçi dayı gibi… Her daim paket açıyor kendisi… Noel Baba bile bu kadar paketi bir arada görmedi. Daha geçen hafta paket açıkladı, bu hafta hükmü bitti!

Gözünü seveyim daha fazla paket açma… Bırak herkes paketler bitti sansın… Aile arasında hobi olarak yine bol bol paket açarsın.

★★★

Geçen yıl istihdamla ilgili geniş kapsamlı bir paket hazırlığı yapıldığını söyledi. Keşke o topa hiç girmeseydi. Toplam 2.5 milyon kişiye istihdam sözü verdi. Bırakın iş bulmayı, işsizler ordusuna 4 milyon kişi daha eklendi!

Kelimenin tam anlamıyla bir fiyasko! Krediler mi verilmedi, teşvikler mi? Destek, takviye ne ararsan vardı. İşten çıkarma dahi yasaklandı. Hiçbiri işe yaramadı! Nitekim atılan her adım yanlıştı!

★★★

Ben dolara bakmıyorum, beni ilgilendirmiyor diyecek kadar konumuna güveniyor. Zira dolar kuru ülkede bir tek onu ilgilendirmiyor.

Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz. Tadımız kaçmaz.

Hiç bir yanlış kabul edilmiyor. Dolar artarsa bizim sorunumuz değildir, faizleri artıran lobilerdir, ekonomiye operasyon çekilmektedir. Bahaneler iyi güzel de, zamanı gelince “Biz batırdık” demek yürek işidir!

★★★

Buyursun bugünkü tablonun hesabını millete versin. Türkiye ekonomisi yıllardır karanlıkta… Bize neden bu durumda olduğumuzu söylesin.

Gidişatımız film gibi… Kurtulmaya çalıştıkça yapılan büyük hatalarla her geçen gün batağa saplanan, acımasız zümre tarafından sömürülen bir ülkenin dramı… İnsan seyrederken kah kahroluyor, kah kadere lanet okuyor.

★★★

Bana soracak olursanız her şeye rağmen gerçekten seviyorum kendisini… Bir adaya düşsem yanıma alacağım üç hakkımdan biri…

