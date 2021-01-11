Murat Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun sözde cumhurbaşkanı ifadesine tepki
Murat Kurum, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür." dedi.
GÜNDEM 11.01.2021, 10:15
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür." ifadesini kullandı.
Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür. 18 yıldır kimin sözde, kimin özde olduğuna milletimiz karar vermiştir. CHP Genel Başkanı derhal milletimizden özür dilemelidir."
Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan sorunlu bir zihniyetin tezahürüdür. 18 yıldır kimin sözde, kimin özde olduğuna milletimiz karar vermiştir. CHP Genel Başkanı derhal milletimizden özür dilemelidir."
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