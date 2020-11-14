Münevver Helün Fırat kimdir?
Münevver Helün Fırat, DEVA Partisi kurucuları arasında yer aldı. Münevver Helün Fırat DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Peki, Münevver Helün Fırat kimdir?
GÜNDEM 14.11.2020, 11:17
AK Partili merhum Dengir Mir Mehmet Fırat'ın kızı olan Münevver Helün Fırat siyasete DEVA Partisi'nde devam ediyor. DEVA Partisi Kültür ve Sanat Politikalarında Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Münevver Helün Fırat, DEVA Partisi Kurucular Kurulu arasında yer aldı. Peki, Münevver Helün Fırat kimdir?
1975 yılında Mersin’de doğdu.
Tevfik Sırrı Gür Lisesi’ni bitirdi. 1999 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde İşletme dalında yüksek lisans yaptı.
2000 – 2003 yılları arasında bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra Kültür ve Sanat İşletmeciliği alanında çalışmıştır.
İyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir.
1975 yılında Mersin’de doğdu.
Tevfik Sırrı Gür Lisesi’ni bitirdi. 1999 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde İşletme dalında yüksek lisans yaptı.
2000 – 2003 yılları arasında bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra Kültür ve Sanat İşletmeciliği alanında çalışmıştır.
İyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir.
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