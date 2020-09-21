Mülteci kampında şok! 243 kişide korona tespit edildi
Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan Kara Tepe mülteci kapında 243 kişide kovid-19 tespit edildi.
GÜNDEM 21.09.2020, 22:02
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Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan Kara Tepe mülteci kapında 243 kişide Covid-19 tespit edildi.
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria Kampı'nda geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, kamp küle dönmüştü. Sığınmacılar ise günlerce yollarda ve tarlalarda yatmak zorunda kalmıştı. Yunan hükümeti, sığınmacılar için eski kampın yakınlarında çadırlardan oluşan geçici bir kamp alanı inşa etti. Kara Tepe ismi verilen yeni kamp alanına şu ana kadar 7 bin mülteci yerleştirilirken, sığınmacılara yapılan Covid-19 testlerinden 243 tanesi pozitif çıktı.
Yetkililer, testi pozitif çıkanların ortalama yaşının 24 olduğunu ifade ederken, vakaların çoğunun asemptomatik olduğunu ekledi. Kampta görevli personelin de test edildiğini belirten yetkililer, personelde korona virüs tespit edilmediğini açıkladı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria Kampı'nda geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, kamp küle dönmüştü. Sığınmacılar ise günlerce yollarda ve tarlalarda yatmak zorunda kalmıştı. Yunan hükümeti, sığınmacılar için eski kampın yakınlarında çadırlardan oluşan geçici bir kamp alanı inşa etti. Kara Tepe ismi verilen yeni kamp alanına şu ana kadar 7 bin mülteci yerleştirilirken, sığınmacılara yapılan Covid-19 testlerinden 243 tanesi pozitif çıktı.
Yetkililer, testi pozitif çıkanların ortalama yaşının 24 olduğunu ifade ederken, vakaların çoğunun asemptomatik olduğunu ekledi. Kampta görevli personelin de test edildiğini belirten yetkililer, personelde korona virüs tespit edilmediğini açıkladı.
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