Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu: BBP’ye kırgın ve kızgınım

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’nun partide delege yapılmadığını yazdı.

Öztürk, bugünkü köşe yazısında BBP’nin genel kurulunun bu hafta sonu yapılacağını hatırlatarak şunları yazdı:

“Muhsin Bey'in oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun niçin delege yapılmadığı ise çok ilginç” diyen Saygı Öztürk konuyu BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç'a sorduğunu ve şu yanıtı aldığını aktardı:

Saygı Öztürk, Yazıcıoğlu ile yaptığı görüşmeyi de aktardı:

Milletvekilliği yanı sıra genel başkanlık görevini yürüten Mustafa Destici ile milletvekili adaylığı sürecinde Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Haşim Yanar genel başkanlık için yarışacak. Yanar, Kahramanmaraş-Afşin Nizam-ı Alem Ocakları Başkanlığı, BBP ilçe başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu Sivas delegesi olarak genel kurula katılacak.

Furkan Yazıoğlu, her şeyden önce bizim canımız-ciğerimiz. Muhsin Başkanımızın bize emanetidir. Çankaya ilçemizin kongresi yapılırken telefonla kendisine ulaşılamamış. Arkadaşlar, onun haberi ve onayı olmadan da delege olarak yazmaya cesaret edememişler. İl kongremiz yapılırken de yine benzer sıkıntı yaşanmış. Onlar da kendisine telefonla ulaşamadıkları için genel kurul delegesi olarak adı yazılmamış. Tabii arkadaşların mutlaka kendisine ulaşması gerekirdi. Bu duruma üzüldük. Ama şu aşamada yapacak bir şey yok.

Ulaşılamadı diye bir durum yok. Delegeliğim için onay beklenmesi de abes bir durum. Ben bu hareketin içinde doğup, büyüdüm. Duygusal bağım var. Bunun karşılığı böyle olmamalıydı. Delegelikten çok partinin savrulması, bu günlere gelmesi karşısında daha büyük kırgınlığım, kızgınlığım var.

