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Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin kilit ismi sorguda

Muhsin Yazıcıoğlu suikastindeki kilit isimlerinden olan FETÖ'nün bölge avukatlar imamı Kamil Bakum'un Gaziantep'te sorgusu yapılıyor.

GÜNDEM 09.01.2021, 06:08
Muhsin Yazıcıoğlu suikastinin kilit ismi sorguda
FETÖ’nün Muhsin Yazıcıoğlu suikastindeki kilit isimlerinden olan bölge avukatlar imamı, Gaziantep’te sorgulanıyor. Zanlının kripto hakim ve savcılar ile suikast hakkında önemli bilgilere sahip olduğu belirtiliyor. Darbe girişimi sonrasında sırra kadem basan FETÖ’cü Kamil Bakum saklandığı gaybubet evine komşu olan bir evin bağlantısını kullanıp ailesiyle görüşünce yakalandı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ'nün en kritik isimlerinden Kamil Bakum, büyük bir gizlilik içinde getirildiği Gaziantep'te üst düzey emniyet yetkilileri tarafından sorgulanıyor.
FETÖ'nün avukatlardan sorumlu mahrem imam olan Kamil Bakum, Muhsin Yazıcıoğlu'nun düştüğü helikopterden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar'ı atadığı iddiasıyla da aranıyordu. İtirafçı olan FETÖ'nün Malatya avukatlar imamı Abdullah Önder, "Bakum'un da aralarında bulunduğu 6 isim konuşursa, Muhsin Yazıcıoğlu suikastı çözülür" demişti.
31 Aralık günü İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait bir gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalanan örgütün Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı Kamil Bakum, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün büyük bir gizlilik içinde yaptığı çalışmalar sonucunda kente getirilerek sorgulanmaya başlandı.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, suikasta uğrayan Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterine ulaşan ilk ekipte yer alıp helikopterden parça söküp götüren ekip ile Cumhurbaşkanına suikast yapacak ekipte yer alan Aydın Özsıcak'ın savunması için Muhsin Yazıcıoğlu davasında iddianame kabul edildikten sonra avukat atattıran TSK Bölge imamı astsubaya avukat bulunması talimatı verdi.
Talimat üzerine harekete geçen Bölge avukatlar imamı Kamil Bakum bir avukat bularak sanığı savunmasını sağladı ancak olay kamuoyuna yansıyınca olayın örgütle irtibatı anlaşılabilir düşüncesiyle örgütün üst düzey yöneticileri Gaziantep Bölge İmamı firari Mehmet Kocatürk başkanlığında Elazığ'da bir toplantı yaparak Özsıcak için atanan avukatın Muhsin Yazıcıoğlu davasından çekilip çekilmemesini görüştü.
Toplantıda bir karar alınamayınca olay ABD'ye, FETÖ'nün elebaşısına yansıtıldı. Gizlilik içinde ABD'ye giden bir örgütü mensubu durumu örgüt elebaşısına aktardıktan sonra "Bir toplantı yaparak durumu son kez görüşün, ona göre karar verin' talimatıyla Türkiye'ye dönünce Elazığ'da bir toplantı daha yapılarak alınarak avukatın davadan çekilmesi kararı alındı. Karar üzerine sanığı savunan avukat Mustafa Atalar örgütün deşifre olmaması için davadan çekildi.
Örgütün 'Çekirdekten' yetiştirdiği ve büyük önem verdiği elemanlarından olan 1972 Karapınar doğumlu olan Kamil Bakum, örgütün Ankara Haymana ilçe avukatlar imamlığından ardından Muş avukatlar imamlığına, oradan da İstanbul, en son olarak da Gaziantep bölgesindeki 20 ilin avukatlar imamlığına atanmış. FETÖ davaları nedeniyle Gaziantep, Ankara, Muş Sulh Ceza Hâkimliklerince aranan Bakum, ailesiyle irtibata geçmek için kaldığı gaybubet evine komşu olan bir evin wifi bağlantısını kullanarak internet üzerinden ailesiyle irtibata geçerek yeri tespit edilip yakalandı. Bakum'un yakalanması üzerine uzun süredir takipte olan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, özel bir ekip göndererek zanlıyı uçakla Gaziantep'e getirerek üst düzey isimlerin katılımıyla sorgulamaya başladı.
31 Aralık'ta İstanbul'da yakalanarak özel bir ekip tarafından Gaziantep'e getirilip Terörle Mücadele ve İstihbarat uzmanları tarafından sorgulanan Kamil Bakum'un örgüte ait özel bilgiler verdiği öğrenildi. Emniyet Müdür Yardımcısı başkanlığındaki özel ekip tarafından ifadesi alınan Bakum'un sorgusunda sorumlu olduğu 30'dan fazla isim verdiği öğrenildi. Bakum'un verdiği isimlerin bir kısmının darbe girişimi sonrasında görevden ihraç edildiği, bazılarının ise halen farklı görevlerde oldukları öğrenildi.
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