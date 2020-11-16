Muhsin Yazıcıoğlu davası iddianamesi: 4 kişi görevi kötüye kullandı

Son dakika haberi: 2009 yılında Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir iddianame hazırlandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu 4 kişinin görevi kötüye kullandığı suçlaması yer aldı.

Helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, olayın bir an önce aydınlatılmasını istediklerini belirterek, adaletin hızlı davranması gerektiğini kaydetti.

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

