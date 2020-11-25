Muhittin Böcek'in son durumu, sağlık durumu nasıl?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında sondakika bilgisi... Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

17 Ağustos'ta koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre özel hastanede tedavi edilen Muhittin Böcek'in genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Rahatsızlıklarının artması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Muhittin Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alındı.

Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi serviste devam etmektedir. Hastamızın genel durumu iyidir. Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir. Tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın tedavisi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.

