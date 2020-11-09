Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl? 64 gün sonra iyi haber

Koronavirüse yakalanan ve tedavisini yoğun bakımda devam edilen Antalya Büyüşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten 64 gün sonra iyi haber geldi. Böcek’in yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındığı ve bugün sağlık durumuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

Hürriyet gazetesinden Leyla Ataman Koyuncuoğlu'nun haberine göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınıyor.

Bilgiyi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yetkilileri de doğrularken, bugün saat 11.30’da senato odasında düzenlenecek basın toplantısıyla Böcek’in genel sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Kaynak Yeniçağ: Muhittin Böcek’ten 64 gün sonra sevindiren haber geldi

