Muhittin Böcek aylar sonra hastane odasından seslendi

17 Ağustos'tan bu yana koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 106 gün aradan sonra ilk kez hastane odasından sevenlerine video mesaj yoluyla seslendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Hayatımın en samimi, en anlamlı ‘Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum. Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız. MB #BizBirlikteGüçlüyüz" ifadelerine yer verdi. Muhittin Böcek'in kilo verdiği ve konuşmasında zorluk çektiği görüldü.

Hayatımın en samimi, en anlamlı ‘Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum. Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız. MB#BizBirlikteGüçlüyüz pic. twitter.com/PdD3F7OrHy

— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) December 1, 2020



7 Eylül’de yoğun bakım servisine alınan Muhittin Böcek 9 Kasım'da normal servise alındı. Böcek'in iki gün için hastaneden taburcu edileceği açıklandı.

Hayatımın en samimi, en anlamlı ‘Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum. Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız. MB#BizBirlikteGüçlüyüz pic. twitter.com/PdD3F7OrHy pushfn('ads'); — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) December 1, 2020

