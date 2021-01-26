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Muharrem Sarıkaya: Yüzde 10 barajı belki de ortadan tamamen kalkacak!
Muharrem Sarıkaya, Habertürk'teki bugünkü yazısında yüzde 10'luk seçim barajının tamamen kalkabileceğini dile getirdi.
GÜNDEM 26.01.2021, 07:49
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, seçim kanunda yapılması planlanan değişiklikle ilgili kaleme aldığı yazısında “Yıllardır tartışılan yüzde 10 barajı da öyle görünüyor ki bu dönemde ilk kez aşağı çekilecek; belki de ortadan tamamen kalkacak” dedi.
Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında TBMM’nin bir aylık aranın ardından tekrar çalışmaya başlayacağını hatırlattı ve Meclis’in önündeki çalışma programı için şunları söyledi:
İttifak ilişkilerinin yeniden şekillenmesinden tutun da bundan böyle seçimlerin işleyişinin nasıl yürüyeceğine kadar birçok konu bu dönemde açıklığa kavuşacak. Yıllardır tartışılan yüzde 10 barajı da öyle görünüyor ki bu dönemde ilk kez aşağı çekilecek; belki de ortadan tamamen kalkacak.
Belki de büyük şehirlerdeki seçim bölgelerini daha daraltan, çok sayıdaki bölge sistemine geçilecek… Yeni seçim sisteminin nasıl şekilleneceği ve barajın hangi düzeyde kalacağı ittifak içinde olmayan partiler arasında işbirliğine de yol açabilir. Çünkü düşük oy oranlarına sahip partilerin hiçbiri daraltılmış bölge sistemini istemiyor. Bu da AK Parti ile MHP’nin ya da CHP ile İYİ Parti’nin konuya yaklaşımlarını farklılaştırıyor.
Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında TBMM’nin bir aylık aranın ardından tekrar çalışmaya başlayacağını hatırlattı ve Meclis’in önündeki çalışma programı için şunları söyledi:
İttifak ilişkilerinin yeniden şekillenmesinden tutun da bundan böyle seçimlerin işleyişinin nasıl yürüyeceğine kadar birçok konu bu dönemde açıklığa kavuşacak. Yıllardır tartışılan yüzde 10 barajı da öyle görünüyor ki bu dönemde ilk kez aşağı çekilecek; belki de ortadan tamamen kalkacak.
Belki de büyük şehirlerdeki seçim bölgelerini daha daraltan, çok sayıdaki bölge sistemine geçilecek… Yeni seçim sisteminin nasıl şekilleneceği ve barajın hangi düzeyde kalacağı ittifak içinde olmayan partiler arasında işbirliğine de yol açabilir. Çünkü düşük oy oranlarına sahip partilerin hiçbiri daraltılmış bölge sistemini istemiyor. Bu da AK Parti ile MHP’nin ya da CHP ile İYİ Parti’nin konuya yaklaşımlarını farklılaştırıyor.
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