Muharrem Sarıkaya yazdı! Bilim Kurulu üyelerinden Erdoğan'a sitem

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşesinde salgın tedbirleri hakkındaki kulisleri ve Bilim Kurulu üyelerinin görüşlerini yazdı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Yeni tedbirlerle alakalı olarak bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu’dur” açıklamasına Bilim Kurulu üyelerinden sitem geldi.

Bilim Kurulu üyelerinin, “Birinci derece sorumlusu değiliz, tavsiye eden, önereniyiz; sorumluluk idarenin, kabinenindir” şeklindeki sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitemlerini köşesine taşıyan Muharrem Sarıkaya, yazısında şu ifadeleri kullandı:



"Şunu hemen belirteyim, son iki gündür Bilim Kurulu'ndan mesaj, WhatsApp veya telefon yoluyla kiminle yazışıp konuşsam hepsinin sitemi de aynıydı:

“Birinci derece sorumlusu değiliz, tavsiye eden, önereniyiz; sorumluluk idarenin, kabinenindir…”

Bu arada Bilim Kurulu’nda bulundukları için tek kuruş maaş almadıklarını da kayda geçirdiler.

Dünyanın her ülkesinde Bilim Kurullarının tek kuruş para almadan çalıştığını da vurguladılar.

Dolayısıyla son günlerde yazılıp çizilenler biraz üzmüş...

Hatta uzun süredir Bilim Kurulu’na katılmayan üyelerin yakınmalarının temeli de buna dayanıyormuş."

