Muharrem Sarıkaya duyurdu! Aşı yarın geliyor

Sarıkaya, bugünkü köşe yazısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “11 Aralık” açıklamasını hatırlatarak başladı:

Sağlık Bakanı Koca, TBMM’de gazeteci arkadaşlarımıza konuşurken, 11 Aralık’ta Çin menşeli Sinovac aşısına başlanılacağını söyledi. Bu, basına 11 Aralık’ta aşı yapılmaya başlanacak şeklinde yansıdı. Sonraki gün bu durum aşının geliş tarihinin 11 Aralık olacağı, dolayısıyla yanlış bir anlaşılmanın olduğu şeklinde düzeltme yapıldı.

Geldiğinde hemen yapılamayacağını, bunun için 15 günlük bir bekleme süresinin gerekli olduğunu kamuoyu ilk olarak 29 Kasım’da bu sütunda Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın’ın ağzından öğrendi. Eğer 11 Aralık günü gelmiş olsaydı, bu durumda Aralık’ın 26’sından sonra aşı 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlara öncelik verilerek yapılmaya başlanacaktı. Ancak öngörüldüğü veya beklendiği gibi olmadı normalde geçen hafta Cuma günü gelmesi gereken aşı gelmedi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile konuştuğu, aşının gelmemesinin bazı prosedürlerin tamamlanmamasından kaynaklı olduğunu ifade eden Sarıkaya, şöyle devam etti:

Nitekim dün öğrendim ki bu süreç tamamlanmış, yarın itibarıyla Türkiye’de olacak. Dolayısıyla aşının yapılmasına başlanması da ancak Ocak ayının ilk haftası mümkün olabilecek.

