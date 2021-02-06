Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu

Gazeteci Gürkan Hacır, Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında Gürkan Hacır, CHP eski milletvekilleri Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın ve Metin Lütfü Baydar'ın CHP'nin 'Ak Saçlıları' olarak bilinen CHP'nin eski Genel Başkanları Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ayrı ayrı görüştüklerini anlattı.

Daha sonra ise 3 eski genel başkanın Deniz Baykal'ın evinde biraraya geldiklerini, "Bölünmelerin CHP tarihinde hiç iyi sonuç vermediğini, iktidar alternafinin bu şekilde kaçırıldığını" ifade ederek görüş birliğine vardığını hatta Deniz Baykal'ın "Kimse ayrılmamalı biz bu işin acısını çok çektik" dediğini aktaran Gürkan Hacır'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"3 eski vekilin 3 talebinin olduğunu öğrendim.

Cumhurbaşkanı adayı ve genel başkan seçiminin parti üyeleri tarafından yapılması. İki dönem başarısız olan genel başkanın o koltukta kalamayacağına ilişkin bir tüzük düzenlemesi.

Bu 3 madde dile getiriliyor. 'Bir ayrışma olmasın, parti bölünmesin' diye gayret içerisinde oluyorlar.

Daha sonra ise Muharrem İnce'yi aradım. İnce de, "Bana bunları söylediler, böyle birşey olursa ben neden gideyim? Gitmem! Ama partide demokrasi kalmadığı için gidiyorum. Bu koşullar gerçekleşirse (3 talep) gitmem. Bu maddelerin kabul edileceğine dair pek bir ihtimal görmüyorum" dedi.

Ancak şunu belirteyim; 3 eski genel başkan, 3 eski milletvekiline bu konuda diplomasi trafiğini yürütmeleri için onay vermiş. Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey'den randevu istenmiş. Kemal Bey de İzmir dönüşü bu 3 milletvekilini kabul edecek. Ve bir görüşme trafiği başlayacak.

