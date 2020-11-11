Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler



CNNTürk'te konuşan İnce, CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parayla parti kurdurma" iddialarına ilişkin şunları söyledi:

İddiayı ortaya atan genel başkan. Saraydan para alıp parti kurmak isteyenler var. Kimi kastediyorsunuz. Sadece o değil. Bir gün sonra grup başkan vekiline soruyorlar, kast edilen Muharrem İnce değildi. Sana kastedilmeyeni sormuyoruz. Kastedileni soruyoruz. Kastedilen ben değilim ama, hedef alınan benim.

Benim bunlarla siyaset yapma imkanım yok. Üç ayda bir iftira atıyorlar.

(2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Bana seçim sonuçlarını vermeyerek, iftiraları CHP Genel Merkezi attı.

