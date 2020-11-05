Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na:

CHP'de sular durulmuyor. Partinin bir önceki seçimde Cumhurbaşkanlığı adayı olan Muharrem İnce ile ilgili ortaya pek çok iddia atılmıştı ve son olarak İnce'nin yeni bir parti kuracağı söylenmişti.

Parti iddiası henüz bir gerçeklik kazanmasa da İnce'nin özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimi açıklamalarına tepkileri devam ediyor.

Son olarak Karar TV'nin yayınına katılan Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki sözlerine İnce, Twitter üzerinden yanıt vererek söylenen sözler hakkında kanıt istedi.

İnce attığı iki tweette şunları söyledi;



Muharrem İnce yaklaşık bir saat sonra yaptığı diğer bir paylaşımda ise hükümet ile muhalefeti birbirine benzemekle suçladı:



Kılıçdaroğlu Karar TV'deki yayında, “Saray ve çevresi bürokrasinin bazı unsurlarını da kullanarak operasyon yapıyor. Onlar aracılığıyla belli kesimler ya da belli kişiler üzerinde çalışmak onları bir anlamda ajite etmek belli kişilere, kurumlara gerçekten ciddi paralar vermek, teklif etmek ve bu çerçevede ittifakı bozmak istiyorlar. Bunu biliyorum, hiçbir tereddütüm yok. Acaba ittifak dağıtmak için, geçmişte ittifakın içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz? Şimdi bu çaba gösteriliyor" demişti.

Bu açıklamasının ardından Taha Akyol'un "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" şeklindeki sorusuna ise “Sadece o değil. Muharrem Bey henüz ayrılmış değil, onu bilmiyorum” cevabını vermişti.

"CHP’nin sade bir üyesi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün katıldığı Karar TV yayınında benim de ismimi “Sadece O değil” diye zikrederek yaptığı açıklamaların kanıtlarını ortaya koymaya davet ediyorum.

Ben bu konudaki değerlendirmelerimi önümüzdeki günlerde elbette yapacağım. Ancak CHP’nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun."

"İktidara itiraz edersen dış mihrakların, muhalefete itiraz edersen sarayın adamısın. Korkutarak kendi koltuklarını korumaya çalışanların başvurduğu bu yöntem birbirlerine ne kadar benzediklerini ortaya koyuyor. Bu iktidar düzenine de, bu muhalefet düzenine de itiraz ediyoruz"

