Muharrem İnce'den istifalar için açıklama geldi! CHP'ye sert eleştiri

CHP'den 3 milletvekilinin istifa etmesi sonrasın gözler yeni parti kuracağı düşünülen Muharrem İnce'ye çevrildi.

Milletvekillerinin istifa etmesi sonrasında konuya dair Twitter'dan ilk açıklamasını yapan İnce, CHP yönetimine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine "istifalar Saray operasyonu" diyor. Kendi acizlik ve ilkesizliklerini Saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini "dış güçler"e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur."



Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine "istifalar Saray operasyonu" diyor. Kendi acizlik ve ilkesizliklerini Saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini "dış güçler"e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur.

— Muharrem İNCE (@vekilince) January 30, 2021



Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine "istifalar Saray operasyonu" diyor. Kendi acizlik ve ilkesizliklerini Saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini "dış güçler"e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur. — Muharrem İNCE (@vekilince) January 30, 2021

