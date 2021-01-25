Muharrem İnce'den flaş erken seçim değerlendirmesi

CHP Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kırşehir'de, Ankara ve Terme caddelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. İnce, bu yıl bir erken seçim ihtimalini görmediğini belirterek, "2022'nin bahar aylarından itibaren hemen seçim olabileceğini düşünüyorum." dedi.

İnce, eski sanayi kavşağında "Memleket Hareketi" otobüsüne binerken, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Bir gazetecinin, "Muhalefet partilerinin erken seçim ile ilgili tarihleri var, sizin de erken seçimle ilgili bir öngörünüz var mı?" sorusuna İnce, "Şu anda bir erken seçim ihtimalini görmüyorum. 2022'nin bahar aylarından itibaren hemen seçim olabileceğini düşünüyorum. Partimizin kuruluşu yakında hazır olacak. Tüzük hazır, programı da yüzde 90 hazır." cevabı verdi.



Başka bir gazetecinin, "Partinizden ayrılmanızı istemeyen, yeni parti kurmanıza yanlış bakan vatandaşlar var. Bunlara neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine İnce, şunları kaydetti:



"Olabilir. Onları da seviyorum, kucaklıyorum. Onların bilmedikleri ya da düşünmedikleri yer şurası, basketbolun kurallarıyla futbol oynanmaz. Parlamenter sistemde bölünme olur ama bu sistemde bölünme olmaz. Bizim gidip Cumhur İttifakı'na katılacak halimiz yok. Biz bu iktidardan da muhalefetten de memnun değiliz. Biz, Memleket Hareketi olarak partileştiğimizde 50+1 alacağız, tek başımıza iktidar olacağız. Cumhur İttifakı'na katılmadığımıza göre neden bölünme olsun ki? Bu, biraz matematikle problemi olanların görüşü."

