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Muharrem İnce'den flaş çıkış! "CHP'yi düzeltemezsek yoksa..."

CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'deki katıldığı programda gündem dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM 25.11.2020, 00:22
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Muharrem İnce'den flaş çıkış!
CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın programında gündeme dair sorularını yanıtladı.
CHP'de iktidar olma konusunda ciddi sorunlar yaşadığını belirten Muharrem İnce, "Benim CHP ile bir problemim yok. Ben 'Altı Ok'a inanıyorum. 40 yılım burada geçmiş. Eriyor iktidar ama muhalefet büyümüyor. Son 3 ayda tartıştıklarımıza bakın: Atatürk diyemeyen CHP'li il başkanı, Azerbaycan'la ilgili çelişkili açıklamalar, ABD'den demokrasi dilenme..." diye konuştu.
"CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz yoksa parti kuracağız" diyen İnce, "Şehir şehir gezip dinliyoruz. Pandemi döneminde zor oluyor. Doğu yapmışız ki CHP de gezmeye başladı. Ama deniz kenarlarını gezmeye başladılar. Yoksul kesime gidemediler. Ocak sonunda kadromuzun tümüyle ortaya çıkacağız ve diyeceğiz ki: Bizim yolumuz budur. Şu ana kadar gördüğüm şu: İnsanlar diyorlar ki 'Biz bu iktidardan da bu muhalefetten de memnun değiliz. Parti kur" dedi.
Ayrıca İnce, "Ben Türk'üm ancak evrensel değerlere de inanıyorum. Müslümanım ancak laik bir devlette yaşam istiyorum. CHP'nin başarılı olmasını istiyorum. Bu seçimlerde sadece bizim başarımız yok 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' oyları da var. Adaylardan da başarılı olan var" değerlendirmesinde bulundu.
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