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Muharrem İnce'den CHP'ye ağır eleştiriler: "Kahroluyorum"
Yeni parti kuracağı öne sürülen Muharrem İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" programının kurucular listesini açıklarken, "Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya" dedi.
GÜNDEM 31.10.2020, 09:12
CHP'nin ülkeye umut olamadığını savunan İnce, "Parti kuracak mısınız" sorusunu, "Parti kurmak, dilekçe vermek çok kolay iş arkadaşlar. Bakarız ona zamanı gelince. Biz şimdi milleti dinliyoruz" diyerek yanıtladı.
CHP'de 40 yıl siyaset yaptığını ve partinin bugün düştüğü durum karşısında kahrolduğunu söyleyen İnce, "Hayatında milletvekili olana kadar CHP'ye oy vermemiş insanlardan CHP'liliği öğrenecek halim yok benim. 40 yılımı verdim bu partiye, kahroluyorum, üzülüyorum, iyi olsun istiyorum. (Yüzde) 60, 70, 80 alsın istiyorum, çok iyi olsun istiyorum. Bizim bunlarda bir kabahatimiz yok, biz işimize bakıyoruz" diye konuştu.
Ayrıca İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" nin kurucular kurulunu paylaştı;
CHP'de 40 yıl siyaset yaptığını ve partinin bugün düştüğü durum karşısında kahrolduğunu söyleyen İnce, "Hayatında milletvekili olana kadar CHP'ye oy vermemiş insanlardan CHP'liliği öğrenecek halim yok benim. 40 yılımı verdim bu partiye, kahroluyorum, üzülüyorum, iyi olsun istiyorum. (Yüzde) 60, 70, 80 alsın istiyorum, çok iyi olsun istiyorum. Bizim bunlarda bir kabahatimiz yok, biz işimize bakıyoruz" diye konuştu.
Ayrıca İnce, "Bin Günde Memleket Hareketi" nin kurucular kurulunu paylaştı;
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